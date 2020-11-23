74號旁社區飽受噪音 公路總局：明年底完成加高隔音牆

台中市環中路三段旁的社區大樓，緊臨台74線高架快速道路，長期承受車流噪音之苦，希望公路總局能設法加高隔音牆阻絕噪音。立法委員張廖萬堅和市議員林祈烽接獲陳情，交通部公路總局會勘監測後，今天在說明會指經費約2千萬將儘速核定並辦理招標，預估明年中施工丶年底完工，計劃主道及匝道加高架設4.5米高的隔音牆，解決車流噪音干擾。

交通部公路總局今天辦理「聚合發天廈」「赫里翁傳奇」「允將大有」等社區前74號道路交通噪音改善說明會，出席人員包括立委張廖萬堅、市議員林祈烽、潮洋里長陳素貞、潮洋社區發展協會理事長吳國明及3棟社區大樓的主委、住戶代表等人。

交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段副段長邱炳榕說明，根據監測該路段屬在三級管制區，經監測多處噪音確超標，公路總局決定在3棟社區大樓沿線，包括主道高架部份有250公尺、匝道部份有150公尺，合計400公尺，施作加高約4.5公尺高的隔音牆。最上端部份還會內摺，減少噪音出現，總工程經費約需兩千萬元，儘速爭取公路總局核定，最快明年中可施工，明年底前完工。

立委張廖萬堅說，希望公路總局加速行政效率，尤其是74號快速道路的改善工程，從去年接獲住戶陳情近一年，預估到完成改善，還要1年時間，應加快流程早日解決。

市議員林祈烽表示，車流噪音令人難受，尤其深夜和清晨時段更受不了，希望公路總局能再縮短行政流程並施工時間，儘早完成改善工程。

據公路總局表示，監測單位調查，噪音來源主要是台74線的車流噪音，另上下匝道和平面道路的噪音，又有大客貨車丶車輛加速聲，影響時段則是上午7點到8點的尖鋒時段最多。