北市65歲以上老人健保補助 定期審免申請

台北市社會局表示，109年恢復65至69歲長者健保補助，但考量有些人符合資格後會忘記申請，將主動定期透過資訊系統進行比對，符合資格者從當月起就可享補助。

社會局表示，109年起恢復65至69歲長者健保補助，每月最高補助新台幣749元。109年9月底前「台北市老人全民健康保險保險費自付額補助辦法」規定，因核定稅率或居住國內時間不符補助資格者，符合資格後，需自行準備相關證明文件向社會局提出申請，並自申請當月予以補助。

社會局考量，部分民眾符合資格後，恐忘記主動提出申請，導致權益受損。北市府將主動定期透過資訊系統進行比對，經審核符合補助資格者，自符合補助資格當月起予以補助。

社會局表示，民眾若取得證明符合資格相關證明文件，也可以先自行向社會局提出申請。考量市府財政負擔，補助月份以109年10月起之健保費自付額補助為限，不溯及既往，109年10月的健保費自付額補助審查結果，資料將會自動與各單位勾稽比對。

民眾若符合資料，社會局在11月20日及27日分兩批寄發審核結果通知，若不服審查資格的民眾，可提出申覆。