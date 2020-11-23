葉毓蘭質疑查皇家工廠太針對 侯友宜：依規定辦

新北市政府今天將稽查皇家傳承牛肉麵的新北市新莊區冷凍調理包工廠，但國民黨籍立委葉毓蘭質疑「針對性太強」；新北市長侯友宜說，尊重每個人想法，執法單位依相關規定辦理。

侯友宜上午到新店區出席新北市第76到80家公共托育中心聯合開幕式後，接受媒體聯訪表示，尊重任何人想法，但執法單位一切依相關規定辦理，毋枉毋縱、不偏不倚，好好把關食品安全。

新北市府經濟發展局日前接獲民眾檢舉，指近日涉入美牛爭議的皇家傳承牛肉麵的冷凍調理包工廠未登記；經發局21日說，是否登記看生產規模，包括工廠面積、電力與熱能等，將前往稽查。

侯友宜的中央警察大學同窗葉毓蘭昨天在社群網站臉書（Facebook）發文說，法務部調查局去年遺失送驗毒品案，一年沒動靜、沒查，這個食安案，就算是檢舉，居然可即報即查，「針對性和效率太強的選擇性辦案，如果是新北市政府，我照批！」