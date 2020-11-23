快訊

謝玲玲確診新冠肺炎！ 政商名流群組流出80個案例

境外+1！新冠重症迦納台商自費包機回台 指揮中心首開特例

葉毓蘭質疑查皇家工廠太針對 侯友宜：依規定辦

中央社 / 新北23日電

新北市政府今天將稽查皇家傳承牛肉麵的新北市新莊區冷凍調理包工廠，但國民黨籍立委葉毓蘭質疑「針對性太強」；新北市長侯友宜說，尊重每個人想法，執法單位依相關規定辦理。

侯友宜上午到新店區出席新北市第76到80家公共托育中心聯合開幕式後，接受媒體聯訪表示，尊重任何人想法，但執法單位一切依相關規定辦理，毋枉毋縱、不偏不倚，好好把關食品安全。

新北市府經濟發展局日前接獲民眾檢舉，指近日涉入美牛爭議的皇家傳承牛肉麵的冷凍調理包工廠未登記；經發局21日說，是否登記看生產規模，包括工廠面積、電力與熱能等，將前往稽查。

侯友宜的中央警察大學同窗葉毓蘭昨天在社群網站臉書（Facebook）發文說，法務部調查局去年遺失送驗毒品案，一年沒動靜、沒查，這個食安案，就算是檢舉，居然可即報即查，「針對性和效率太強的選擇性辦案，如果是新北市政府，我照批！」

侯友宜 皇家傳承

延伸閱讀

影/葉毓蘭批國家機器追殺皇家傳承 侯友宜：依規定辦理

年花3億補助YouBike全台最多 侯友宜：營利非最重要

新北玄天上帝文化祭 500神尊齊聚泰山捷運公園

影／新莊偶戲文化日 侯友宜耍布袋戲偶「反萊豬」

相關新聞

影／柯文哲：疫後新生活 靠疫苗、快篩系統、通訊診療

全世界新冠肺炎疫情嚴峻，過去七天當中全世界新增大概53萬到65萬，而美國從選舉過後每天新增都不少於十萬。台北市長柯文哲今...

影／葉毓蘭批國家機器追殺皇家傳承 侯友宜：依規定辦理

皇家傳承牛肉麵店近日遭舉報油煙味過重、使用地下工廠調理包，引來立法委員葉毓蘭批評，「國家機器病了，對於追殺異己、小民展現...

年花3億補助YouBike全台最多 侯友宜：營利非最重要

YouBike前30分鐘免費騎乘的10元費用，由地方政府補貼，其中新北市一年補助3億多，全台最高，部分人士質疑，龐大補助...

滯洪池大變身 成新北首座「划步車公園」

新北市為提供孩子更友善的遊憩場地，以動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」將林口一處滯洪池改造成「立言卡打車公園」，而...

搶國旅商機 士林官邸菊展首度推三麗鷗布丁狗童趣花展

一年一度的士林官邸菊展本周五登場，為搶國旅商機，今年除了最吸睛的大立菊外，也首度與三麗鷗人氣明星布丁狗合作，要讓布丁狗帶...

路平花更多錢？北市：含維護8米巷

台北市長柯文哲曾批評前朝「花大錢搞路平」。不過北市議員陳炳甫質疑，柯上任後，斥資3千萬成立道管中心，但調閱資料發現，柯文...

九如里陳情蓋候車亭 北市：評估中

台北市約有3300個公車站位，其中僅總數1/3左右的1300站位加裝候車亭，近2千站位無法遮風避雨。北市南港區九如里就有...

全國首座 身障棒壘球場啟用

新北市府在樹林鹿角溪人工濕地打造首座身障棒壘球場，昨天啟用，球場為身障人士量身訂做，同時擁有天然草皮與人工草皮，還有無障...

中和大排 明年8月變綠水澗廊道

俗稱中和大排的藤寮坑溝，長度約5公里，流經中和、土城地區，除了排水功能，沿線道路更是交通大動脈，不過現有的水泥護岸及河床...

整治瓦磘溝 民治街市集設截油槽

新北市中和區瓦磘溝沿岸人口密集，還有5座臨時市場，民生廢水及市場汙水直接流入溝渠，經常出現惡臭，市府評估屬重度汙染，除推...

中和土地公文化季登場 吸引上千民眾同樂

邁入第九年的中和土地公文化祭主活動今於中和公園熱鬧登場，吸引上千人到場參與擲筊大賽、闖關抽好禮等活動，新北市副市長謝政達...

新北玄天上帝文化祭 500神尊齊聚泰山捷運公園

為期3天的新北玄天上帝文化祭，在泰山捷運公園熱鬧登場，今壓軸活動，吸引許多信眾前來祈福，領取限量祈福小燈籠、好運抱枕、平...

熱門新聞

中捷開通改變民眾生活思維！醫師有感：台中已經回不去了

北方三島海域開發風力發電 林右昌：想都別想我反對

桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

怎解決負債？ 陳其邁：不是喊發大財錢就掉下來

南市府官員臉書罵議員「去吃大便」 下場先調職後處分

基隆市第3座超過100公尺大樓 採用柱中柱工法加強抗震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。