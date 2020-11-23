年花3億補助YouBike全台最多 侯友宜：營利非最重要

YouBike前30分鐘免費騎乘的10元費用，由地方政府補貼，其中新北市一年補助3億多，全台最高，部分人士質疑，龐大補助款恐使地方政府陷入錢坑。對此新北市長侯友宜今表示，民眾搭乘大眾運輸回家的最後一哩路，希望能藉著最環保的YouBike回到家，所以大眾運輸絕對不是以營利為最重要的目的。

侯友宜表示，所有補貼就是要給市民、消費者，這幾年來，新北每天十萬人次騎YouBike，更已創造1.13億人次使用，「這是個好事，補貼的是新北市民，鼓勵多多利用大眾運輸之外，也讓交通更順暢，環境更好。」

新北交通局表示，新北市自2014年起推動YouBike，至今已達635站點，車輛2萬265輛，自設置以來推動前30分鐘免費，並依營運費率補貼騎乘民眾10元，以鼓勵使用大眾運輸工具，減少私有運具，同時舒緩都會區停車位壓力，而非補貼營運廠商微笑單車公司。

另外，新北市YouBike具備站點密度高及24小時營業的特性，隨著站點和騎乘人數的增加，新北市自2018年補貼款2.25億、2019年2.27億，至2020年3.2億逐年成長，後續將持續蒐集民眾使用YouBike習性與目的，滾動檢討補貼政策，使資源更有效運用，兼具綠色運輸及永續經營目標。