滯洪池大變身 成新北首座「划步車公園」

新北市為提供孩子更友善的遊憩場地，以動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」將林口一處滯洪池改造成「立言卡打車公園」，而這也是新北首座「划步車公園」，公園占地3268平方公尺，以宇宙探險的設計構想，變化出星空廣場、隕石歷險道等遊樂設施，讓孩童在公園內騎划步車就像在探險一樣。

林口因為地形關係，有多處滯洪池，但三民路、忠孝一路口這裡較少有淹水情形發生，新北市評估後，決定將此處改建為划步車公園。

飛流運動智能學院教練莊靜婷說，由於在外面騎車容易發生危險，小朋友也還在學習階段，因此能有專屬場地對2到6歲孩童來說是很好的事情。

百禾蒙特梭利托嬰中心主任林小姐表示，動作發展對孩子相當重要，划步車能夠幫助孩子統合發展，情緒更穩定，還能夠學習面對挫折，提升智能發展，院方本來就有在上相關課程，現在市府在林口興建專屬公園，讓小朋友都很高興。

新北市議員蔡淑君說，一般公園不能騎腳踏車，但林口幼兒多，因此才向公所建議設置兒童腳踏車練習場，將原本簡易散步用的閒置滯洪池搖身一變為民眾最愛的休憩場域之一，盼能提升居民生活品質。

林口區長藍品畯指出，立言卡打車公園占地3268平方公尺，，獨有的三角形基地，以宇宙探險的設計構想，搭配獨特的滯洪池地形，變化出星空廣場、隕石歷險道、星際探險區、銀河冒險道等多項遊戲設施，讓孩子能盡情在公園內穿梭。