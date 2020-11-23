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搶國旅商機 士林官邸菊展首度推三麗鷗布丁狗童趣花展

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
去年士林官邸菊展17天展區，士林官邸一共吸引65萬人參觀，儘管今年受疫情影響，但北市府希望透過士林官邸菊展，可以帶動一波台北市的國旅商機。圖／北市公園處提供
去年士林官邸菊展17天展區，士林官邸一共吸引65萬人參觀，儘管今年受疫情影響，但北市府希望透過士林官邸菊展，可以帶動一波台北市的國旅商機。圖／北市公園處提供

一年一度的士林官邸菊展本周五登場，為搶國旅商機，今年除了最吸睛的大立菊外，也首度與三麗鷗人氣明星布丁狗合作，要讓布丁狗帶大家逛花展，展區不僅有2.5米、等同一層樓高的布丁狗綠雕；還有8米高小精靈花仙子；巨型童玩、3米高陀螺綠雕，要吸引老中青三代同遊士林官邸。

北市公園處園藝管理所主任賀綺華表示，今年受疫情影響民眾無法出國，公園處希望中南部民眾也可以到士林官邸逛花展，帶動台北市的國旅商機。尤其往年菊展，新北市參觀遊客相當多，今年也已有中南部民眾打電話來詢問菊展時間。北市府也會邀請50個國家的駐華使節代表，一同參加菊展開幕式。

工務局長林志峯表示，今年士林官邸菊展主題為「藝菊童遊」，園區一共有13大展區，遊客可以在5個展區找到布丁狗蹤跡，包括「童心未泯展區」是以巨型陀螺綠雕營造布丁狗的童年時光；「月之境展區」則是以月亮表面隕石坑為創作概念，利用繽紛菊花布置漸層色彩的巨大隕石坑洞，由布丁狗帶遊客走入夢境般。

至於「牛仔很忙展區」則是以西部牛仔為背景，讓可愛的布丁狗一圓童趣牛仔夢；至於「我的玩具箱」則是用各色菊花，布置成樂高積木、玩具車及歡樂球池，與身著棒球裝的布丁狗捕手，在玩具球場體驗賽事。

另外，往年民眾最愛的大立菊，今年士林官邸菊展一共布置有21盆，其中16盆在大立菊展區，其他5盆則布置於各展區，要讓遊客逛展時發掘驚喜；賀綺華說，今年菊展一共由20萬盆菊花布置，有10多種不同的造型菊花綠雕，包括蝴蝶、聖誕樹、愛心等造型，超級吸睛。

公園處長陳榮興表示，配合今年士林官邸菊展，公園處也規劃有13場假日活動，包括11月29日推出「YOYO帶動跳」等；活動期間也有「限時打卡換好禮」，遊客只要在展期於士林官邸旅客粉絲團拍照打卡，就可拿到限量菊展限定布丁狗冰箱貼開瓶器；至於「賞花集點抽好禮」，遊客於展區或周邊合作特約店家集滿6點，就有機會抽中Switch Lite遊戲主機。

至於今年因受疫情影響，為讓民眾安心看展，11月27日至12月13日菊展期間，園區也做好消毒工作，服務台提供酒精供市民使用。同時，為因應2019新型冠狀病毒肺炎，活動將視疫情發展而作調整，所有調整都將公布於活動官網及粉絲團。

賀綺華說，去年士林官邸菊展17天展區，士林官邸一共吸引65萬人參觀，儘管今年受疫情影響，但北市府希望透過士林官邸菊展，可以帶動一波台北市的國旅商機。

一年一度的士林官邸菊展本周五登場，為搶國旅商機，今年除了最吸睛的大立菊外，也首度與三麗鷗人氣明星布丁狗合作，要讓布丁狗帶大家逛花展。記者林麗玉／攝影
一年一度的士林官邸菊展本周五登場，為搶國旅商機，今年除了最吸睛的大立菊外，也首度與三麗鷗人氣明星布丁狗合作，要讓布丁狗帶大家逛花展。記者林麗玉／攝影

士林官邸 布丁狗

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