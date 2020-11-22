中和土地公文化季登場 吸引上千民眾同樂

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
邁入第九年的中和土地公文化祭主活動今於中和公園熱鬧登場。圖／中和區公所提供
邁入第九年的中和土地公文化祭主活動今於中和公園熱鬧登場。圖／中和區公所提供

邁入第九年的中和土地公文化祭主活動今於中和公園熱鬧登場，吸引上千人到場參與擲筊大賽、闖關抽好禮等活動，新北市副市長謝政達也率民政局長柯慶忠、中和區長賴俊達等人出席，祈求「福德正神」護佑，健康招福氣、祈福保平安。

今活動由聖藝龍獅團鼓陣開場，巧莓園小朋友、莊敬高職、竹林中學也輪番帶來精采熱舞，中和國小及二胡女神則演奏優揚樂曲，節目多元精彩。

中和區長賴俊達表示，土地公文化祭已邁入第9個年頭，中和區有近70座土地公廟，尤其全國最高108尺土地公神像的南山福德宮更是享譽全台。今年在防疫期間，感謝各宗教團體配合，取消或縮減大型宗教活動，主動提供防疫物資及基金，與土地公大愛精神相輔相成。

賴俊達說，中和區宗教團體配合防疫作為，受國內外媒體注目，尤其外媒包括德國之聲、日本NHK等都至中和採訪及報導，防疫作為揚名國際，可謂基層防疫標竿。

今年度土地公文化祭公也提供土地公帆布束口後背包、旅行收納包、神筊小領巾、小神衣吊飾、土地公福餅及時尚後背包等超過千份土地公文創好禮，許多市民朋友也參加擲筊比賽力拼55吋電視，以及闖關抽好禮、手作彩繪遛遛球、土地公捏麵人等活動，歡渡愉快周末。

邁入第九年的中和土地公文化祭主活動今於中和公園熱鬧登場。圖／中和區公所提供
邁入第九年的中和土地公文化祭主活動今於中和公園熱鬧登場。圖／中和區公所提供
新北市副市長謝政達(中)到場參與擲筊大賽。圖／中和區公所提供
新北市副市長謝政達(中)到場參與擲筊大賽。圖／中和區公所提供

土地公 文創

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