新北玄天上帝文化祭 500神尊齊聚泰山捷運公園
為期3天的新北玄天上帝文化祭，在泰山捷運公園熱鬧登場，今壓軸活動，吸引許多信眾前來祈福，領取限量祈福小燈籠、好運抱枕、平安悠遊卡等文創小物，市長侯友宜今晚出席活動，向來自北中南各地的500尊玄天上帝祈求市民安居樂業。
侯友宜表示，玄天上帝文化祭邁入第7屆，每年在玄天上帝得道紀念日(農曆九月九日)前後，新北市道教玄天上帝會邀集全台上百家供奉玄天上帝的宮廟，熱鬧展開慶祝，感謝各宮廟秉持玄天上帝慈悲濟世精神，發揚信仰力量，庇佑國泰民安。
新北市道教玄天上帝會理事長林春夏表示，玄天上帝文化祭，經擲筊方式輪辦，今年值年爐主為新莊玄合宮，特別邀請侯市長故鄉祀奉玄天上帝的嘉義朴子配天宮及朴子北極殿一同會聚為市民祈福，並結合「公益」及「孝親」主軸，彰顯玄天上帝孝道精神及慈善正能量。
其中侯友宜就讀東石國中時的導師戴全明，也以朴子北極殿代表身分出席，與侯友宜在現場相見歡。
民政局表示，今年文化祭除傳統科儀，還有歌仔戲、繪畫比賽、搬搬樂、孝親洗腳、轉好運等活動，並送出限量祈福小燈籠、驅邪小令旗、好運抱枕、平安悠遊卡等獎品及獎金，另外，現場也搭有消災祈福平安橋，吸引許多民眾走平安橋祈願。
民政局長柯慶忠表示，玄天上帝也就是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，相傳能袪除瘟疫、趨吉避凶、消災解厄，玄天上帝文化祭已成新北特色宗教盛會之一，這次活動除將宗教文化融入公益，每日還提供100份防疫包，讓民眾參與活動不忘防疫。
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