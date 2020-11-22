影／慶松山區100歲 費鴻泰小巨蛋前快閃暖身公益宣傳
為慶祝北市松山區100歲，國民黨立委費鴻泰團隊今天下午6時，在台北小巨蛋前快閃，為松山區公所主辦「松山100再出發」活動暖身作公益宣傳。下午6點至6點20分，小巨蛋大螢幕也呈現「慶祝台北100、慶祝松山100、松山100再出發」影片，這也是台北市觀傳局與捷運公司的公益播放影片，吸引附近很多人的目光。
費鴻泰表示，台北市松山區12月19日上午10時，代表錫口文化的慈祐宮前廣場將有「松山100再出發」快閃影片拍攝活動，呼籲區民們踴躍參與。
費鴻泰表示，松山區在1920年時，台灣改為州制，台北廳改制為台北州，錫口改稱「松山」，錫口區改為七星郡「松山庄」，至今2020年，正好是100週年。費鴻泰呼朋引伴，邀大家12月19日上午十時，慈祐宮前廣場共襄盛舉，慶祝松山100歲。
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