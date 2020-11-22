整治瓦磘溝惡臭 新北民治街市集裝截油器成首座示範市集

中和區瓦磘溝沿岸人口密集，還有5座臨時市場，民生廢水及市場汙水直接流入溝渠，經常出現惡臭，市府評估屬重度汙染，除推動河道水質改善工程，市場處也將輔導民治街市集裝設油脂截留器，目前共有48家攤商同意，預計明年農曆年前完成，成為全市第一座減汙示範市集，另也將陸續推動瓦磘溝沿岸其餘4座市集裝設。

瓦磘溝為南勢角溪主要支流，早年是中、永和及新店交通運輸水道，隨著都市發展，人口不斷移入瓦磘溝沿岸，但多為低窪集水區，每逢颱風、豪雨就會淹水，加上缺乏污水下水道，市集、民生用水都流入溝內，累積的淤泥經常發臭。

為了改善水質，新北市水利局於中和區南工路32巷底的瓦磘溝旁，投入約9600萬進行改善工程，包含設置取水井、沉砂池、礫間淨化槽、汙泥管線埋設等工程，預計年底完工。

新北市市場處長盛筱蓉表示，為減少瓦磘溝汙染，已跟一旁的民治市集自治會多次協商，並取得48家攤商同意，將於明年農曆年前裝設油脂截留器，攔阻油脂後再排放廢水，成為全市第一座減汙示範市集，後續也將與智光、大勇街、福和、華泰自治會協商裝設。

盛筱蓉說，因沿岸5座市集非屬合法補助對象，一個截留器又要價兩千元以上，攤商不見得立刻願意裝，將透過官網宣傳示範市集的方式，增加裝設誘因，目標在2030年前能全數完成。