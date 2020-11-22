影／新莊偶戲文化日 侯友宜耍布袋戲偶「反萊豬」

「藝起來新莊串門子」系列活動「新莊偶戲文化日」今於新莊廟街壓軸登場，新北市長侯友宜出席活動時，更操著「鐵公傳之神仙鬥蜘蛛」劇碼中的主角鐵公及其子鐵中玉戲偶，上演一齣「反萊豬」大戲，有模有樣的語調及操偶技巧，令現場民眾拍手叫好。

侯友宜以右手操著鐵公戲偶，向左手的鐵中玉叮囑，「兒子你要記得，外面做生意絕對不能賣萊豬，如果你賣萊豬，就是害人健康」，再以鐵中玉身分回應，「爸爸是的，我絕對不會賣萊豬，一定會做到，保護市民健康」，自導自演的對話頗逗趣。

侯友宜表示，這樣演一段，孩子就知道不能吃萊豬，除了發揚舊有文化，還有霹靂布袋戲、COSPLAY等新時代角色，「這些角色都是正派、顧健康、顧平安的角色，一起串起偶戲文化日。」

文化局表示，新莊偶戲文化日由新莊在地超過一甲子的招牌「新西園掌中劇團」及國際知名的「霹靂布袋戲」，進行傳統與新潮偶戲的街頭匯演。霹靂還為新莊廟街量身打造專屬劇本，以說書人的方式進行「行動式劇場」，重現新莊廟街過往風光，