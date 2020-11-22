配合公園改造工程 北捷雙連站2號出口明天起封閉

台北捷運雙連站2號出口，配合雙連站至民權西路站間帶狀公園改造工程，從明日起至明年4月30日止封閉施工，施工期間將改由1號出口或中山地下街進出車站，但2號出口北側電梯原則上不封，現場也會加強公告及人員引導，民眾若有需求可至車站詢問處或請服務人員協助。

北捷表示，在捷運雙連站2號出口封閉施工期間，民生西路側將留設東西向寬度約2公尺人行穿越道，以利民眾通行，2號出口北側電梯原則上不封閉，但該電梯會暫時配合工程間歇暫停使用期間。