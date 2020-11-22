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住戶反彈、業者難營業 北巿公車候車亭選址困難重重

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市目前有3300個公車站位，其中1300個站位有加裝候車亭。聯合報系資料照
北市目前有3300個公車站位，其中1300個站位有加裝候車亭。聯合報系資料照

北市約有3300個公車站位，其中1300個站位有加裝候車亭，北市公運處綜合規劃科長朱宸佐指出，北市位於人行道的公車站位幾乎均加裝候車亭，目前能加裝候車亭的公車站位皆已設置，沒加裝部分多為無人行空間、在地民眾反彈、私人土地等原因。

朱宸佐表示，鑑於道路側邊的站牌有涉及交通安全問題，除非路邊有額外空間，否則均不加裝公車候車亭；人行道部分，若評估設置後能保留約1.5公尺的行人通行空間，即可加裝候車亭。

目前北市約有3300個公車站位，其中1300個站位有加裝候車亭，總計約有近1500座候車亭，因部分公車站位不只一個候車亭，每年約可完成30座。

朱宸佐指出，針對候車亭興建部分，北市每年編列約2500萬元並分為兩個專案進行，其中1000萬元將配合人行道更新及拓寬工程，一併施作候車亭；另外1500萬則規畫興建如行天宮附近的松江路中央的公車站位及候車亭。

公車候車亭的選址也不容易，有時符合設置的人行道位置前後方為住家或有商家營業，不少民眾會反應住家樓下有候車亭，來往人潮複雜、聲音吵雜；也有業者抱怨，等候公車的民眾擠在店門口，導致無法正常營業，業績受到影響。

朱宸佐表示，目前北市人行道公車能加裝候車亭的公車站位幾乎均已設置，其他尚未設置候車亭的站位多因無適當行人通行空間、在地民眾及商家反彈、佔據私人土地等原因。對於民眾的反彈，

無法保留1.5公尺的通行空間的公車站位，市府會透過人行道拓寬工程進行建設，也會多與居民、業者及地主溝通，積極爭取加裝候車亭。

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