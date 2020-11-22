唯一公車站候車亭遭拆除 九旬翁2年冒風雨搭車

北市南港區九如里人口6700餘人，附近居民前往北市都依靠公車「研究院路三段」站，但有高齡90歲王姓老翁投訴，原先設置的候車亭位於私人土地而遭拆除，過去2年民眾只能在風雨中冒險等車，盼市府能與地主協調將候車亭蓋回。

王指出，南港區九如里研究院路三段有座公車站位「研究院路三段」，原本設有公車候車亭，其位置位於私人土地上，過去都相安無事，但地主卻在2018年將候車亭拆除。

他說，該公車站位提供多路線公車，包含645、620、306、270、205、藍25、小1、小12等公車停靠，九如里及居在胡適庭園的居民都靠這唯一公車站前往北市，如今沒有候車亭，遇險惡天氣僅能頂著風雨冒險等車。

北市公運處解釋，該「研究院路三段」公車站位的候車亭並非市府所建，而是里長自行在私人土地上興建，後來因地主有用地需求，才請當地里長將候車亭拆除。

當地九如里長蘇國賢說明，當初是為了讓里民有更好的候車品質，才會向老地主借地蓋公車候車亭，老地主也很豪爽，一借就是二十年，中間也沒有向里長或里民收費，2年前老地主過世後，家人希望里長把地歸還另做使用，才把公車候車亭拆除。

蘇國賢說，拆除後不少里民都來反應，也曾向老地主的太太及家人建議，是否以每月2萬元租金的方式，讓他再把公車候車亭蓋回，但老地主家人堅持收回，期間也尋求議員及市府的協助，但礙於私人土地緣故，無法順利溝通解決。

公運處表示，市府接獲1999民眾反應後也曾至現場勘查，由於該公車站位於道路側邊而非在人行道上，隨意設置候車亭除會吃到私人土地；也有考慮將動車牌移動到其他位置，但評估後不管將車牌於原地往前或往後100公尺，都有影響道路交通的可能。