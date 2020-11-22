快訊

山徑變車道！ 越野機車闖舊武界越山惹議引論戰

蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唯一公車站候車亭遭拆除 九旬翁2年冒風雨搭車

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
南港區九如里的公車站位原設有公車候車亭，但因占用私人土地而被拆除。圖／王姓讀者提供
南港區九如里的公車站位原設有公車候車亭，但因占用私人土地而被拆除。圖／王姓讀者提供

北市南港區九如里人口6700餘人，附近居民前往北市都依靠公車「研究院路三段」站，但有高齡90歲王姓老翁投訴，原先設置的候車亭位於私人土地而遭拆除，過去2年民眾只能在風雨中冒險等車，盼市府能與地主協調將候車亭蓋回。

王指出，南港區九如里研究院路三段有座公車站位「研究院路三段」，原本設有公車候車亭，其位置位於私人土地上，過去都相安無事，但地主卻在2018年將候車亭拆除。

他說，該公車站位提供多路線公車，包含645、620、306、270、205、藍25、小1、小12等公車停靠，九如里及居在胡適庭園的居民都靠這唯一公車站前往北市，如今沒有候車亭，遇險惡天氣僅能頂著風雨冒險等車。

北市公運處解釋，該「研究院路三段」公車站位的候車亭並非市府所建，而是里長自行在私人土地上興建，後來因地主有用地需求，才請當地里長將候車亭拆除。

當地九如里長蘇國賢說明，當初是為了讓里民有更好的候車品質，才會向老地主借地蓋公車候車亭，老地主也很豪爽，一借就是二十年，中間也沒有向里長或里民收費，2年前老地主過世後，家人希望里長把地歸還另做使用，才把公車候車亭拆除。

蘇國賢說，拆除後不少里民都來反應，也曾向老地主的太太及家人建議，是否以每月2萬元租金的方式，讓他再把公車候車亭蓋回，但老地主家人堅持收回，期間也尋求議員及市府的協助，但礙於私人土地緣故，無法順利溝通解決。

公運處表示，市府接獲1999民眾反應後也曾至現場勘查，由於該公車站位於道路側邊而非在人行道上，隨意設置候車亭除會吃到私人土地；也有考慮將動車牌移動到其他位置，但評估後不管將車牌於原地往前或往後100公尺，都有影響道路交通的可能。

公運處表示，目前已與北市新工處研議，新工處將編列明年預算，研議於該地興建人行道及候車亭的可行性，最快明年底將完工。

南港區九如里的公車站位原設有公車候車亭，但因占用私人土地而被拆除。圖／王姓讀者提供
南港區九如里的公車站位原設有公車候車亭，但因占用私人土地而被拆除。圖／王姓讀者提供

延伸閱讀

花蓮打造交通智慧站牌 明年陸續完成400座

政黨輪替 台中候車亭風格有差？議員指至少要遮風蔽雨

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

台南要抓了！公車停靠站十公尺內不准停車 違者開罰

相關新聞

住戶反彈、業者難營業 北巿公車候車亭選址困難重重

北市約有3300個公車站位，其中1300個站位有加裝候車亭，北市公運處綜合規劃科長朱宸佐指出，北市位於人行道的公車站位幾...

唯一公車站候車亭遭拆除 九旬翁2年冒風雨搭車

北市南港區九如里人口6700餘人，附近居民前往北市都依靠公車「研究院路三段」站，但有高齡90歲王姓老翁投訴，原先設置的候...

中和大排耗資近億打造「綠水澗」廊道 明年8月完工

俗稱中和大排的藤寮坑溝，長度約5公里，流經中和、土城地區，除了排水功能，沿線道路更是交通大動脈。不過，現有的水泥護岸及河...

你我不住在同一星球上？ 台北雙年展集結27國北美館展出

第12屆台北雙年展，即起於台北市立美術館展出。該展由法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬...

宗教巡禮／古亭長慶廟 另類里辦公室

福德爺長慶廟是位於北市古亭的一座土地祠，主祭祀福德正神，已有200年歷史，見證早期墾拓古亭地區的歷史，是地方共同信仰的無...

網頁都是文字 北市網站不親民

台北市力推e化，但議員劉耀仁指出，台北網站不便民、不親民，連市長柯文哲最引以為傲的酷課雲，外界滿意度也僅3.5分，民政、...

民眾不愛用 北市69個App剩15個

台北市政府花公帑開發手機應用程式App，下載率卻偏低。議員吳沛憶說，北市府App民眾不愛用，她統計，69個已陸續下架到僅...

新北環保福利社 議員質疑選擇少

新北市環保局在各里、人民團體成立「環保福利社」，讓民眾可透過里長團購環保商品，但市議員羅文崇指出，團購仍採傳統的「紙本回...

環保福利社好不好？ 評價兩極化

環保福利社由里長負責協助團購，但各里評價不一，有里長認為，團購的商品項目不多，都以清潔物品為主，而且許多產品里民不按時來...

宗教巡禮／新莊慈祐宮 334歲的媽祖廟

新北市新莊區的慈祐宮是北台灣歷史相當久的媽祖廟，從清朝康熙至今已有334年的歷史，過去「唐山過台灣」時期，東南沿海的民眾...

北市不還環狀線 葉元之：就像店長不還給老闆

環狀線經營權再度備受討論，新北市議員葉元之說，環狀線是新北委託台北經營，並由新北自負盈虧，就像是老闆把店交給店長經營，老...

余苑綺曬全家出遊照 余天：很好的現象

余天和李亞萍的小女兒余苑綺去年直腸癌復發，今年9月宣告做完最後一次化療告抗癌成功，日前更在臉書分享與家人出遊的照片，甚至...

熱門新聞

中捷列車間連接器軸心斷裂 22日起停止試營運

美大選影響婚姻？準女婿堅持川普受委屈、岳丈阻女嫁

中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

鰻苗價直直落！宜蘭沿海淘金客成疫情之下受害者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。