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中和大排耗資近億打造「綠水澗」廊道 明年8月完工

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
藤寮坑溝將整治嘉慶橋至中正三橋700公尺水域及員山橋至中正三橋450公尺陸域環境，圖為完工模擬圖。圖／新北水利局提供
藤寮坑溝將整治嘉慶橋至中正三橋700公尺水域及員山橋至中正三橋450公尺陸域環境，圖為完工模擬圖。圖／新北水利局提供

俗稱中和大排的藤寮坑溝，長度約5公里，流經中和、土城地區，除了排水功能，沿線道路更是交通大動脈。不過，現有的水泥護岸及河床，環境單調，兩側步道也窄小不易通行，為此中央及新北市將耗資近億經費，整治嘉慶橋至中正三橋700公尺區域，打造「綠水澗」廊道，以自然工法回復水域生態，並重新規畫自行車道及拓寬人行道，增加休憩機能，預計月底動工、明年8月完工。

中和大排嘉慶橋至中正三橋段，河道寬約15公尺，雖是都市型河川，緊鄰住宅區，且靠近錦和運動公園，但水際環境單調，缺乏生態性，兩岸步道狹小，民眾不易親近、使用率低。

為此，新北市府今年起推動藤寮坑溝環境營造，總計將耗資9500萬經費，整治嘉慶橋至中正三橋700公尺水域及員山橋至中正三橋450公尺陸域環境，其中70%、6650萬經費，在立委江永昌及新北市府爭取下，由前瞻預算補助。

水利局指出，目前的直立式水泥護岸及河床，斷面單一，未能提供友善生物環境及適宜棲地。未來將運用自然石塊堆疊及適當工法，營造水生動物棲息場所，創造急、緩流等流況，並採原木動物通道，綠化堤牆。

在陸域部分，右側步道目前僅1.2公尺寬，休憩空間不足，自行車道則只有2至2.5公尺寬，僅以反光標誌及防撞桿與和城路分隔，安全堪慮。水利局表示，將拓寬為1.5至2.5公尺寬步道及綠帶混合陸廊，並保留原行道樹綠帶，增設各寬1.5公尺的雙線單向自行車道。

此外，步道沿線也將增設造型休憩座椅、臨溪側河岸欄杆，搭配地崁式投射燈、LED條狀燈，營造河岸氛圍，並種植山素英、台灣野牡丹藤、七里香、黃金露花等植栽。相關工程預計月底動工、明年8月完工

江永昌也建議，因應民眾停車需求，員山橋右岸應設置機車停車格，並將電纜下地工程，納入綜合規畫，另外，今年中央也核列1931萬元漳和濕地復育經費，市府應採系統性設計，連結藤寮坑溝、漳和濕地、錦和運動公園，打造中和地區兼顧生態及休憩的廊道。

藤寮坑溝現況。圖／新北水利局提供
藤寮坑溝現況。圖／新北水利局提供
藤寮坑溝將整治嘉慶橋至中正三橋700公尺水域及員山橋至中正三橋450公尺陸域環境，圖為完工模擬圖。圖／新北水利局提供
藤寮坑溝將整治嘉慶橋至中正三橋700公尺水域及員山橋至中正三橋450公尺陸域環境，圖為完工模擬圖。圖／新北水利局提供
藤寮坑溝沿岸步道窄小，休憩空間不足。圖／新北水利局提供
藤寮坑溝沿岸步道窄小，休憩空間不足。圖／新北水利局提供

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