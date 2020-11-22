中和大排耗資近億打造「綠水澗」廊道 明年8月完工

俗稱中和大排的藤寮坑溝，長度約5公里，流經中和、土城地區，除了排水功能，沿線道路更是交通大動脈。不過，現有的水泥護岸及河床，環境單調，兩側步道也窄小不易通行，為此中央及新北市將耗資近億經費，整治嘉慶橋至中正三橋700公尺區域，打造「綠水澗」廊道，以自然工法回復水域生態，並重新規畫自行車道及拓寬人行道，增加休憩機能，預計月底動工、明年8月完工。

中和大排嘉慶橋至中正三橋段，河道寬約15公尺，雖是都市型河川，緊鄰住宅區，且靠近錦和運動公園，但水際環境單調，缺乏生態性，兩岸步道狹小，民眾不易親近、使用率低。

為此，新北市府今年起推動藤寮坑溝環境營造，總計將耗資9500萬經費，整治嘉慶橋至中正三橋700公尺水域及員山橋至中正三橋450公尺陸域環境，其中70%、6650萬經費，在立委江永昌及新北市府爭取下，由前瞻預算補助。

水利局指出，目前的直立式水泥護岸及河床，斷面單一，未能提供友善生物環境及適宜棲地。未來將運用自然石塊堆疊及適當工法，營造水生動物棲息場所，創造急、緩流等流況，並採原木動物通道，綠化堤牆。

在陸域部分，右側步道目前僅1.2公尺寬，休憩空間不足，自行車道則只有2至2.5公尺寬，僅以反光標誌及防撞桿與和城路分隔，安全堪慮。水利局表示，將拓寬為1.5至2.5公尺寬步道及綠帶混合陸廊，並保留原行道樹綠帶，增設各寬1.5公尺的雙線單向自行車道。

此外，步道沿線也將增設造型休憩座椅、臨溪側河岸欄杆，搭配地崁式投射燈、LED條狀燈，營造河岸氛圍，並種植山素英、台灣野牡丹藤、七里香、黃金露花等植栽。相關工程預計月底動工、明年8月完工