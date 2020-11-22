台中交通網APP 新增剩餘車格查詢優化個人化首頁

台中交通網APP全新改版上線，優化提供即時路況、公車動態及停車場資訊等查詢功能，另整合台中市智慧停車雲端系統，讓使用者可透過APP查詢台中路邊9500車格並導航至空位停車格。

台中交通網另提升操作便利性，重新調整APP介面，增加調整首頁、自訂「我的最愛」及桌面小工具等功能，操作更順手。

交通局表示，這次台中交通網APP改版新增路邊剩餘車位查詢功能，即時呈現全市路邊剩餘車格位置並提供導航，節省找車位的時間。

此外，新版APP也讓使用者打造個人化首頁，可將常用公車路線、停車場及iBike站自訂為「我的最愛」，再透過手機自訂為桌面小工具，不用開啟APP就能取得最新資訊。

交通局說明，台中交通網APP整合台中市即時路況、公車動態、停車場、iBike、台高鐵時刻表等交通資訊，讓民眾以單一平台輕鬆查詢各項交通資訊，從去年10月整合台中市智慧停車雲端系統，陸續調整APP介面及簡化操作方式，讓民眾使用更便利。

交通局提醒，新版台中交通網APP從11月13日開放下載更新，除可透過APP查詢台中市交通資訊，也能查詢拖吊、繳納停車費及購買停車月票，歡迎民眾於Google Play商店或App Store下載使用。