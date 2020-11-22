日治時期就開闢 北市中華路二段巷弄近期道路更新

北市中華路二段596巷因經年累月的使用下，路面老化不平及側溝蓋鬆動情況越來越嚴重，北市府為此斥資139萬進行更新工程並於近日完工，不僅優化當地交通環境，也改善人車通行的安全。

開闢於日治時期的中華路橫跨北市中正區及萬華區，一路從北門延伸至泉州街及水源路交匯處，沿途行經西門町及南機場，商圈林立豐富著當地人文生活，周邊眾多巷道也分攤繁華中華路帶來的車流人潮。

北市新工處養護工程隊長張泰昌指出，中華路二段596巷連接中華路二段本線及水源路，巷道緊鄰萬華醫院，周遭有古亭國中、南機場夜市，附近還有青年公園，優越的條件非常適合老中青三代居住。

而中華路二段596巷長年使用下，路面磨耗情況加劇，考量附近住宅密集且有醫院駐立、巷弄年長者進出頻繁，新工處辦理瀝青路面與側溝更新，更新側溝長度300公尺、鋪面面積720平方公尺，總工程經費約為139萬元。

養護隊第3分隊長鄭復錦表示，為進行此工程，協調北市工務局、水利處及台電先行進場維修溝牆及變電箱，後續再進場更新路面與側溝，施工界面一次整合，避免多次進場衍生民怨。

施工前也要求施作廠商於工區周圍張貼告示，並請里長協助宣達施工資訊，請用路人避開用路尖峰時間，將對住戶造成的影響降至最低，使鄰里通行環境愈趨友善安全。