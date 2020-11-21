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新北耶誕環保挖寶趣 義賣所得將幫助弱勢

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北副市長謝政達（左起）拍賣公路自行車，最後由扶輪社的黃火木以1萬7000元得標。圖／新北環保局提供
新北副市長謝政達（左起）拍賣公路自行車，最後由扶輪社的黃火木以1萬7000元得標。圖／新北環保局提供

新北歡樂耶誕城開城後吸引大批民眾前往，新北環保局今舉辦「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場義賣活動，新北副市長謝政達拍賣公路自行車，最後由扶輪社的黃火木以1萬7000元得標；Youtuber妞妞也義賣玩具，更有住在台中的父女特地北上排隊購買。

環保局清潔隊在回收物品中，不乏輕微損壞但功能正常的物資，經由修繕達人巧手整理，就成為能再使用的二手物資，過往像是腳踏車、電扇等小家電，都是義賣活動的搶手貨，環保局今年邀請4個民間團體及企業，響應環保做公益。

謝政達指出，新北連6年舉辦耶誕跳蚤市場，提供平台讓民眾把鮮少使用但直接丟棄又覺得可惜的物品，給有需要的人帶回家，每個人記住循環再利用的精神，做到資源不浪費，就能讓環境生生不息。

Youtuber妞妞也響應活動，帶來許多玩具義賣，今早10點就開始出現排隊人潮，還有爸爸特別帶國小三年級的女兒一早從台中搭高鐵來排隊購買，妞妞也答應所有小朋友都可以買到自己喜歡的玩具。

環保局指出，今年「耶誕環保挖寶趣」共募集8888件二手物品供市民朋友挑選，今日義賣所得將全數納入「新北市愛心大平台-弱勢兒童少年生活扶助」相關專戶，幫助有急難之弱勢家庭。

新北副市長謝政達（中）與ICRT 廣播電台、國際扶輪社3490地區台灣扶輪公益網、財團法人光寶文教基金會及富邦人壽富鐵及富天通訊處合影，感謝團體一同響應公益。圖／新北環保局提供
新北副市長謝政達（中）與ICRT 廣播電台、國際扶輪社3490地區台灣扶輪公益網、財團法人光寶文教基金會及富邦人壽富鐵及富天通訊處合影，感謝團體一同響應公益。圖／新北環保局提供

義賣 腳踏車

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