新北耶誕環保挖寶趣 義賣所得將幫助弱勢

新北歡樂耶誕城開城後吸引大批民眾前往，新北環保局今舉辦「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場義賣活動，新北副市長謝政達拍賣公路自行車，最後由扶輪社的黃火木以1萬7000元得標；Youtuber妞妞也義賣玩具，更有住在台中的父女特地北上排隊購買。

環保局清潔隊在回收物品中，不乏輕微損壞但功能正常的物資，經由修繕達人巧手整理，就成為能再使用的二手物資，過往像是腳踏車、電扇等小家電，都是義賣活動的搶手貨，環保局今年邀請4個民間團體及企業，響應環保做公益。

謝政達指出，新北連6年舉辦耶誕跳蚤市場，提供平台讓民眾把鮮少使用但直接丟棄又覺得可惜的物品，給有需要的人帶回家，每個人記住循環再利用的精神，做到資源不浪費，就能讓環境生生不息。

Youtuber妞妞也響應活動，帶來許多玩具義賣，今早10點就開始出現排隊人潮，還有爸爸特別帶國小三年級的女兒一早從台中搭高鐵來排隊購買，妞妞也答應所有小朋友都可以買到自己喜歡的玩具。