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北市不還環狀線 葉元之：就像店長不還給老闆
環狀線經營權再度備受討論，新北市議員葉元之說，環狀線是新北委託台北經營，並由新北自負盈虧，就像是老闆把店交給店長經營，老闆覺得自己經營可做更好，但店長不僅不還店，還認為店是自己的，並要求老闆繼續付薪水，台北市就是那個店長，想當老闆「要出錢啊」。
台北市議會交通委員會昨討論到雙北環狀線經營權之爭，台北市多名議員認為不宜將經營權讓予新北市政府。新北捷運局則指出，新北態度沒改變，經營權在委託期滿後收回，是符合大眾捷運法、行政程序法及雙北簽訂行政契約條文。
葉元之今在臉書上提到，大家重視環狀線經營權是好事，但用「讓予」這兩個字真的很不恰當，因為台北市目前是接受新北委託經營，台北市對環狀線一毛錢都沒出過，每年還跟新北要3600萬管理費。
葉元之說，台北市長柯文哲一直扯環狀線還有南、北環和東環也是誤導大家，目前的環狀線就是指新店到新莊這條捷運，至於南環和北環要蓋好是十年後的事，東環則還沒核定，會不會蓋都不曉得。
「台北扯到南北環就扯遠了」葉元之表示，新北是要解決眼前問題，收回經營權可以更快反應市民需求，且可以配合城市發展、並節省公帑，且環狀線的車輛、軌道、場站、行控中心甚至機廠都在新北，營運人員薪資也都是新北出的，憑什麼台北市可以賴皮不還。
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