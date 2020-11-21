「當老人好辛苦...」學童穿戴道具體驗高齡化直呼痛苦

國發會公布最新人口推估報告，台灣2025年進入超高齡社會，協助民眾及早因應老化的衝擊，台中南區戶政事務所與華山基金會今天合作「快樂迎接青銀融合的社會」講座，還有一場老化體驗，讓小朋友體驗高齡化的不便，希望他們能理解長輩所需具備的知能，培養敬老、尊老、親老的觀念。

台中南區戶政事務所主任蕭淑娟說，活動安排講師引導學童，從孫子女的角度介紹自己的阿公阿嬤，並透過情境設計，由學童們穿戴專屬的教具，夾取玻璃球、綠豆、閱讀寫字、敲打電腦鍵盤等各項日常生活之行動，實際感受長者在上了年紀之後，因為關節、視力和體力退化所造成的各種不便與痛苦。

張姓小朋友體驗完說，當老人好辛苦，眼睛看不清楚、耳朵也聽不到，手指關節也不靈活，親身體驗到老化的痛苦，能深刻體會老人生活中種種的不便，願意適時地協助周遭的長者，日後再也不會催促行動緩慢的阿嬤了。