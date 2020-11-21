國際義大利美食文化推廣周登場 酒王酒后在台灣可喝到

2020年國際義大利美食文化推廣周將登場，全球在11月23日起同步舉辦，台灣未受國際疫情影響，將舉辦15五場義大利酒王酒后餐酒宴，並在11月29日起在台北市政大樓一樓內展出「義大利葡萄產區自然景觀」、「費里尼的畫作」和「料理與社教義大利用餐樂趣及傳統菜餚」文化展，讓市民認識義大利的美麗風景、佳餚與文化。

15場「義大利酒王酒后官方餐酒宴」將在11月23日至29日舉辦，由全球百大酒評家黃筱雯主持，以逾200款義大利酒王酒后搭配義大利與經典台灣菜餚的方式，將義大利葡萄酒文化原汁原味搬到台灣、增加台灣和義大利的飲食文化交流，合計逾百萬元的義大利酒王酒后在台灣也可喝到。

舉辦地點分別於台北W飯店、大稻埕慈聖宮、青青餐廳、膳馨民間創作料理、阿霞飯店、義大利餐酒館FOCOSO Taipei、WINE-derful葡萄酒餐廳、少帥禪園、吉天婦羅KICHI等地舉辦，推廣高品質的義大利美食、農產食品、與美食和美酒旅遊行程，並提供廚藝和餐飲業訓練。

黃筱雯指出，值得一提的是，今年結合Federico Fellini費里尼導演的百歲冥誕紀念，將舉辦針對費里尼在電影中對於美食的素描畫展，同時也將舉辦致敬義大利19世紀最重要的美食家Pellegrino Artusi的兩百歲冥誕展覽。

活動自11月23日起每天開瓶評飲，15場「義大利葡萄酒官方餐酒宴」預計評飲200款以上的義大利酒王巴洛羅紅酒(Barolo DOCG)、義大利酒后巴爾芭萊斯克紅酒(Barbaresco DOCG)、托斯卡尼酒后布雷諾紅酒(Brunello DOCG)以及南義西西里火山葡萄酒(Etna DOC)，每一場提供至少15款以上、價值6萬元以上的歐盟最高等級DOCG葡萄酒，15場義大利官方葡萄酒餐酒宴，合計逾百萬元超過200款的義大利酒王酒后一次呈現。

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