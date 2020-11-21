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台中大安北汕海堤沙灘侵蝕嚴重 改善工程明年3月動工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中大安北汕海堤周邊長年因季風來臨，風沙四處飛散，影響周遭居民生活。圖／施志昌提供
台中大安北汕海堤周邊長年因季風來臨，風沙四處飛散，影響周遭居民生活。圖／施志昌提供

台中市大安區北汕海堤沙灘受侵蝕，位於海堤北側的五甲漁港北側卻淤積嚴重。台中市議員施志昌今日邀集台中市府水利局、農業局、大安區公所、地方發展協會至大安媽祖園區外北汕海堤會勘，希望能解決海灘逐漸被侵蝕的問題。水利局表示，最快今年年底就會進行工程發包，預計明年3月施工，8月完工。

施志昌表示，大安北汕海堤周邊長年因季風來臨，風沙四處飛散，影響周遭居民生活。近年來，更因突堤效應造成北汕海堤海灘受侵蝕退縮，而北側的五甲漁港北側卻泥沙淤積嚴重，連帶影響大安濱海樂園的沙灘，希望相關單位能減緩並解決問題。

水利局表示，突堤效應造成北汕海堤沙灘沈積物收支不平衡，加上外營力作用，使得沙灘受侵蝕退縮的問題，目前規劃砂腸袋工法，採用高1.8公尺砂腸袋，以前後雙層配置全高為2.4公尺，以對抗潮汐等外力，已達定沙造灘功能。而工程配置範圍起點為大安濱海樂園海灘至五甲漁港雙排共約950公尺，工程預算約1560萬元，預計年底發包，明年3月動工，預計明年8月完工。

施志昌也建議，往後不管是水利局河道清淤的泥砂、或海資所於五甲漁港港區內清淤的泥砂都可以配合堆置，以達固沙的效果，並請農業局於工程完成後至此植樹，以減緩風沙飄散影響周遭居民生活。

台中市議員施志昌今日邀集相關單位至大安媽祖園區外北汕海堤會勘，希望能解決海灘逐漸被侵蝕的問題。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌今日邀集相關單位至大安媽祖園區外北汕海堤會勘，希望能解決海灘逐漸被侵蝕的問題。圖／施志昌提供

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