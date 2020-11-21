台中大安北汕海堤沙灘侵蝕嚴重 改善工程明年3月動工

台中市大安區北汕海堤沙灘受侵蝕，位於海堤北側的五甲漁港北側卻淤積嚴重。台中市議員施志昌今日邀集台中市府水利局、農業局、大安區公所、地方發展協會至大安媽祖園區外北汕海堤會勘，希望能解決海灘逐漸被侵蝕的問題。水利局表示，最快今年年底就會進行工程發包，預計明年3月施工，8月完工。

施志昌表示，大安北汕海堤周邊長年因季風來臨，風沙四處飛散，影響周遭居民生活。近年來，更因突堤效應造成北汕海堤海灘受侵蝕退縮，而北側的五甲漁港北側卻泥沙淤積嚴重，連帶影響大安濱海樂園的沙灘，希望相關單位能減緩並解決問題。

水利局表示，突堤效應造成北汕海堤沙灘沈積物收支不平衡，加上外營力作用，使得沙灘受侵蝕退縮的問題，目前規劃砂腸袋工法，採用高1.8公尺砂腸袋，以前後雙層配置全高為2.4公尺，以對抗潮汐等外力，已達定沙造灘功能。而工程配置範圍起點為大安濱海樂園海灘至五甲漁港雙排共約950公尺，工程預算約1560萬元，預計年底發包，明年3月動工，預計明年8月完工。