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即將成真火舞團點亮花園夜市 力與美的視覺饗宴
時代力量昨晚邀請「紙風車卡車藝術工程」來到台南花園夜市，由「即將成真火舞團」帶來精彩的親子火舞劇「火焰世家FIREMOSA」，透過火技展現出力與美的視覺饗宴，吸引3千多人觀賞。
「即將成真火舞團」已成立4年，由兩位高中時期的學長學弟，郭彥甫及蔡宏毅共同創立，他們召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成最強的火舞團隊，2015年成為新加玻選秀節目《亞洲達人秀》的台灣代表，今年六月也在總統府前凱達格蘭大道帶來精采演出。
時代力量黨主席陳椒華表示，身為人母的她非常重視兒少權益，希望給下一代創造更好的成長環境，除了打擊汙染，為下一代守護水土空氣、督促校園周邊安全，也希望引進藝文表演，讓藝術能量注入地方。
紙風車文教基金會副執行長張敏宜指出，紙風車藝術卡車工程屬於公益項目，即將成真火舞團是年輕、認真、技術成分高超的團隊，透過演出讓孩子看到不一樣表演形式，開啟下一代對藝術文化的想像與視野。
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