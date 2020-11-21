昔護陳幸妤的南港女里長過世 陳水扁專程北上拈香悼念

台北市南港區西新里長陳邱碧珠本月5日過世，前總統陳水扁專程北上拈香弔唁。陳水扁今天在臉書透露，陳邱碧珠就是2006年他的女兒陳幸妤被媒體緊追採訪時那位護著陳幸妤的婦女，他被關進土城看守所時，陳邱碧珠百忙之中還為他送飯，他感恩在心。

陳水扁在臉書貼文用「最死忠的支持者阿珠姐」稱呼陳邱碧珠。陳邱碧珠本月5日辭世，享壽61歲，陳水扁専程北上到她的靈前拈香感恩。

陳水扁表示，陳邱碧珠有心服務鄉梓，任勞任怨，鞠躬盡瘁，死而後已，親朋好友聞此噩耗，不禁悲從中來，不勝哀慟。

他說，2006年起他舉家「被藍營政治追殺、清算鬥爭，女兒陳幸好被天龍國媒體圍堵霸凌，不論在國内診所上班，或者出國應試，媒體鏡頭緊黏不放，比黃昏更昏暗，比鮮血更鮮紅，像中世紀獵巫行動，好不恐怖！」那時是陳邱碧珠挺身護陳幸妤；他，被關進土城「鬼地方」，也是「阿珠姐」百忙中幫忙送飯。

陳水扁感嘆，好人沒好報，陳邱碧珠才61歲就離去，再也不會回來了，她的先生陳東村要繼承太太服務鄉梓的遺志，盼能圓滿成功。