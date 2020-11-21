冷凍調理包查無工廠登記又拒檢？皇家傳承：會配合檢查

皇家傳承牛肉麵遭民眾爆料，提供網購的冷凍調理包上，公司地址查無經濟部工廠登記，新北經發局昨前往稽查，業者卻只開放冷凍櫃供檢查，卻未見加工區域；副總經理陳宏銘指出，昨因鞋子等衛生問題，加工區域顧及食品安全才無法檢查，會與市府聯繫配合再次檢查。

行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵風波，讓皇家傳承牛肉麵引來民眾關注，業者日前更送檢牛肉再次證明萊克多巴胺檢驗結果為未檢出，不過現在卻有民眾指出，提供網購的冷凍調理包上公司地址查無工廠登記。

新北經發局工業發展科長高弘儒說，位於新莊區瓊林南路的地址，確實沒有工廠登記；昨天接獲檢舉後就前往現場，不過該棟建築物有2層樓，屬於私人產權，業者只開放2樓檢查，內部為2台冷凍櫃，但1樓部分卻未提供檢查。

根據工廠從事物品製造加工範圍及面積電力容量熱能規模認定標準，小型食品加工廠若要免去辦理工廠登記，面積要達到50平方公尺以內，電力容量、熱能指馬力與電熱合計達2.25 瓩以下。

高弘儒表示，2層建築物目前看來難以符合免辦理工廠登記的規定，不過業者1樓未開放提供稽查，所以無法確認是否合乎規定，預計23日再與業者聯繫稽查，若業者不配合會由工務局發文建物所有權人，並聯合衛生單位前往稽查。

陳宏銘說，相關工廠登記的申請文件由總經理陳家斌負責，至於昨日的稽查，不會不配合調查，因為廠區需要穿著固定鞋子，避免食品安全衛生的疑慮，稽查人員也說改日會再來稽查。