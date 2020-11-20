堅持取回環狀線經營權 新北：態度沒變

自今年8月起，北市交通局將在塔城街與鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，發起「待轉大富翁」抗議活動。如今政策將再延長至明年7月底，台灣機車路權促進會為表不滿，宣布將於今（20日）傍晚6點至8點半再度發起「待轉大富翁」行動表達訴求；對此，北市公運處將於今日下午3點至晚上10點，管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，並自傍晚5點至8點配合調整公車路線，請用路民眾多加注意。

2020-11-20 12:05