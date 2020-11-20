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堅持取回環狀線經營權 新北：態度沒變
台北市議會交通委員會今討論到雙北環狀線經營權之爭，台北市多名議員認為北市府應「守土有責」，不宜將經營權讓予新北市政府。新北捷運局指出，新北態度沒改變，新北環狀線經營權在委託期滿後收回，是符合大眾捷運法、行政程序法及雙北簽訂行政契約條文。
雙北爭捷運環狀線經營權不同調，台北市府多次表示，同一系統從不宜有2個單位經營。新北市府則指出，環狀線第一期由新北出錢委託台北市興建並經營3年，合約期滿就會收回。
新北捷運局表示，雙北有共識同一條捷運由同一家捷運公司營運，未來南北環通車前可再商議由雙北哪一家公司經營，也可交由交通部召開協調平台討論，且捷運主管機關依大眾捷運法屬中央權責，討論未有共識之前，任何主張都尊重。
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