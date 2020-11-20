豔紅鹿子百合復育 平雙三校種下「峭壁精靈」

豔紅鹿子百合被列為國家瀕危類植物，主要棲息在新北市平溪區的特色物種，新北市農業局今(20)日結合世界兒童日，由平溪、上林、柑林國小三校一同在雙溪區種下百合苗，期盼讓雙溪區的民眾也能一睹「峭壁精靈」的美麗。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，每年11/20是聯合國的「世界兒童日」，此次農業局特地帶來200株的豔紅鹿子百合苗，讓平雙三校的小學生們認識這個美麗花朵，藉由平溪區多年來復育豔紅鹿子百合的經驗，來到雙溪，將生物保育的理念跨區分享出去。

平溪國小校長鄭益堯表示，豔紅鹿子百合又稱峭壁精靈，每年在七夕前後開花，生長條件相當要求，為此學生們除了種花苗，更仔細上課，瞭解三四年後百合適應環境才會開花，雖然近期看不到花開，三校準備了畫紙讓孩子們想像花開的曼妙姿色，學生也好期待讓家人盡快看到學校內的珍貴花朵。

上林國小校長乃瑞春表示，豔紅鹿子百合本就適合平溪、雙溪、石碇等地區的氣候，這次在主場地上林國小種下120株，柑林國小與平溪國小也各種下40株，豐富的自然生態，便是鄉下地區最棒的學習資源，從平溪到雙溪跨區推廣，作為復育豔紅鹿子百合的新里程碑，期盼從學校到地方，漸漸認識在地原生種植物的保育工作。