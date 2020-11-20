金包里慈護宮整建 紅壇啟用眾神暫安座

金山區金包里慈護宮被列為歷史建築，因廟宇會漏水，為妥善保存歷史建物與文物，金包里慈護宮申請整建程序，在整建期間，廟中神尊暫時安座的紅壇正式啟用，大甲鎮瀾宮也來觀禮，金包里慈護宮也歡迎信眾共襄盛舉，見證兩百年老廟整建的每一個歷史時刻。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，兩百年老廟的金包里慈護宮，即將進入整建程序，在慈護宮整建委員會各幹部與信眾的監督下，相信一定會圓滿落成，也祝福金包里慈護官整建工程一切順利。

在入火安座儀式後，將近五十尊神明都將迎往新的慈護宮紅壇中，而舊廟中只會留下泥塑的鎮殿媽祖以及左右兩旁也同樣是泥塑的千里眼與順風耳兩位將軍，這三神尊要等到明年初經由專業檢測評估，確認移動是沒有毀損疑慮，才能夠一起安座於新的紅壇。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，歷史建築與歷史文物要移動都必須再三評估、謹慎處理，而今天紅壇啟用眾神尊入火安座大典圓滿，可以說是兩百年老廟慈護宮的另一個里程碑，未來兩天也都將會有安座大典相關科儀，北海岸的信眾不妨一同前來觀禮參拜，見證兩百年老廟慈護宮整建工程中的每一個歷史時刻。