停車格被長期霸佔 汐止區汐萬路規劃收費

汐止區汐萬路一段沿線有不少的汽車停車格，不過，長期以來有民眾用以車換車的方式長期佔用，幾乎成了專屬停車格，所以，今(20)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，建議改為收費停車格，解決問題。

江北里長謝祚敏說，汐萬路一段沿線，目前單邊都有畫設汽車格，不過，有民眾以車換車長期霸佔，造成許多民眾要停卻停不到，引起不少民怨，如果能夠整頓，規劃為收費停車，也能提高週轉率。

市議員廖先翔表示，汐萬路從康寧街口到八連路這一段都有畫設汽車格，但是長期以來沒有收費造成平時上下班的民眾有臨時停車的需求，但是卻因為車格被長期佔用沒有週轉的效果，所以，希望能夠以一天計次或是時段收費的方式，尊重地方意見，將這裡規劃收費的制度。

廖先翔指出，但是這一段的產權比較複雜，有公家的地也有私人的地，私地雖然已經做為道路使用，但是依法規是不能在私人地上畫停車格收費，所以，今天就來把公私有土地釐清清楚，公有地上畫汽車格同時收費，私人土地可能就調整為機車格，因為，如果私人地上也畫汽車格，那變成部分收費部分不能收費，那就會更混亂，當天會勘後，會針對這一段統計共有多少汽機車格，再跟地方討論是不是能夠接受這樣停車秩序上的改變。