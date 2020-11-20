汐止保安里公園泥濘 要土質改良增添綠地
汐止保長坑溪步道風景很美，緊鄰的一塊國有地也開闢為休憩公園，不過，因為週邊排水不良，造成土質鬆軟泥濘不堪，今(20)日新北市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠進行土質改良，多一些綠地空間。
保安里長蘇忠吉說，目前體健設施已經做好，那週邊看到的都是一些沼澤區，因為地質的關係沒有辦法排水，這次請白議員跟區長能夠幫我們協助地改的部分，讓這片草原可以留下來，讓小朋友有一個跑步、玩球的地方。
市議員白珮茹表示，保長坑溪步道旁的涼亭之前已經做好了，現在民眾可以坐在那裡靜靜的欣賞河岸風光，那後方綠地的部分，希望硬鋪面不要太多，希望能夠增加它的綠覆率，將原本的草皮還能夠保留下來，但是因為底下透水的部分不良，所以，有請公所找相關的地改人員來做地質的改良，希望草皮能夠長出來，這樣到了夏天，使用率才能提高，所以，希望未來這一塊兒童遊具的部分，底下是天然的草皮，讓大家能夠在樹下、草皮上遊憩。
汐止區長陳健民指出，這個公園本來原訂12月底要完工，那現在發現土質鬆軟，所以，接下來會採取土改的方式，維持原有的綠帶，未來植披綠帶完成後，可以給小朋友比較大自然的空間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言