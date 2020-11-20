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逾200年金包里慈護宮將修復 臨時紅壇啟用出火安座大典

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供

新北市歷史建築「金包里慈護宮」建成已逾200餘年，主殿結構遭白蟻蛀蝕嚴重，將進行歷史建築修復工程，廟方特別搭設臨時紅壇，將慈護宮內眾神明、文物、辦公區移至臨時紅壇內。今天舉行臨時紅壇啟用出火安座大典，以利後續將進行歷史建築修復工程，提供信眾更舒適安全的參拜空間。

創於清嘉14年（1809），為北海岸地區媽祖信仰中心的新北市歷史建築「金包里慈護宮」，委託專業文資學者李乾朗教授擔任計畫主持人，擬訂修復或再利用計畫，同時在文化局協助指導下，依據文化資產保存法於108年完成審查作業。

為利後續進行歷史建築修復工程，廟方特別搭設臨時紅壇，將慈護宮內眾神明、文物、辦公區移至臨時紅壇內。此次安座儀式是慈護宮百餘年來少見盛事，故文化局與慈護宮合作，並持續在文資修復上，提供廟方輔導諮詢，協助審查相關設計書圖。

金山區長廖武輝說，慈護宮有200多年的歷史，位處金山老街頭，是金山地區重要的信仰中心之一，逢初一、十五都會到慈護宮上香，祈福金山區一切平安順利，今天很榮幸以區長身分參與如此重要的重建歷史時刻，祝福大典圓滿順利。

金包里慈護宮位於新北市金山區，俗稱「金包里媽祖廟」，為北海岸地區媽祖信仰中心，於清嘉慶年間，漁民在野柳海岸海蝕岩洞發現一尊約8吋金面小型媽祖神像，地方百姓捐錢建廟，並塑造一尊媽祖做為紀念，將原先漂流而來的媽祖神像放於大尊神像腹內，當地稱為「開基二媽」。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，慈護宮內仍保有同治十二年（1873）到昭和年間歷次修繕的樑柱、對聯、題刻與牌匾等構件，而廟宇正殿、三川殿亦於108年登錄新北市歷史建築。最特別的是，200多年來，金包里信徒承襲先民留下的習俗，每年農曆4月舉行「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，這項具傳統文化意義的祭典活動亦於107年登錄為新北市民俗，並認定財團法人新北市金包里慈護宮為民俗保存者，故而慈護宮同時具備有形及無形文化資產雙重身份。

民政局長柯慶忠表示，財團法人新北市金包里慈護宮為本市登記在案之財團法人寺廟，一直以來配合市府各項政策，如青春山海線，率先完成中英雙語的籤詩，讓國際觀光客能入境隨俗了解臺灣宗教，與市府共同辦理北海岸傳奇媽祖文化祭，每年皆有上萬人參與。

逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供
逾200年金包里慈護宮將修復，臨時紅壇啟用出火安座大典。圖／金山區公所提供

歷史建築 媽祖

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