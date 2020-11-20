過世婆婆曾跟到房間讓媳婦獨自在公園淚崩 她今成志工

55歲潘美玲曾照顧患有躁鬱症的婆婆長達6年，婆婆也出現「有人要害她」的想像，還會跟著她回房間，讓她壓力大到衝出門外獨自一人淚崩。潘美玲說，她尋求家庭照顧者關懷協會獲得喘息機會，婆婆離世後自己也成為志工，以過來人身分關懷照顧者。

新北約有4.5萬名家庭照顧者，照顧者照顧家人每天會超過13小時，平均都要照顧10年，潘美玲的婆婆因高血壓、帕金森氏症疾病，都由她協助陪同去醫院，婆婆的狀況卻每況愈下，原先可吃稀飯，但後來只能鼻胃管灌食。

潘美玲說，婆婆有段時間還出現躁鬱症，認為有人想傷害自己，就連在家內都會抓著她，甚至一直跟在身邊，還會跟隨回房間，長期下來帶給她很大的壓力，有天忍不住就離開家門，就連手機也沒拿，自己坐在公園內不斷流眼淚。

潘美玲表示，當時覺得很不舒服，無法再忍受這壓力才選擇跑出去，本來想去找朋友，但手機不在身上只好坐在公園內哭泣，最後是丈夫叫兒子出去找她，才回到家內。

龐大的壓力爆發後，潘美玲決定求助於協會，社工也來到她內評估，她開始請長照居服人員到家內服務，原本一星期1小時，她也會全程陪伴在婆婆身邊，後來一周2到3次，獲得喘息機會，也到協會上課、紓解壓力。

潘美玲說，2016年婆婆離世她成為長照畢業生，於是在協會擔任志工，以電話關懷照顧者，曾有照顧植物人兒子長達30年的80餘歲老翁，和她訴說1小時多的電話，照顧者有個講話對象，把內心壓力講出來，是最有效的方法。