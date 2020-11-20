快訊

不服管束就拔牙！美好市多涉嫌壓榨猴子 暫停販售椰奶

獨／突要附陰性證明！預約採檢要等三個月 留德足球小將回不了家

新北巷弄長照站開幕 家庭照顧者新手學習技巧

中央社 / 新北20日電

新北市4家巷弄長照站今天聯合開幕，提供長者復健、復能及社交服務；也整合家庭照顧者休憩、喘息及學習照顧技巧，不會因照顧家人而遠離職場，新手照顧者也可吸取前輩的技能。

巷弄長照站今天在板橋區聯合開幕，衛生局表示，銀光食堂今年7月已試營運並規劃開幕，盼資深家庭照顧者分享經驗與照顧技巧，但因這項家庭照顧者創新服務計畫承辦的長照科林姓女職員發生墜樓死亡事件延後至今，林女卻等不到所努力付出的成果。

新北市家庭照顧者關懷協會理事長陳穎叡表示，銀光食堂是專屬家庭照顧者的支持據點，以食堂的形式提供餐點及飲品，給家庭照顧者完善的心理支持與紓壓、喘息。

他說，藉彼此分享也可交流照顧技巧，家庭照顧者在家人離世後，因擁有照顧技能，透過據點提供媒介，可以照顧其他的長輩，維持職場勞動力。

今天聯合開幕的還有蘆洲區慈濟靜思書軒銀光咖啡館，提供書籍、咖啡與營養品，並導入銀髮動健康及體適能服務。

土城區「銀光冰果室」有古早味甜品並結合復能、護理照護專業，維護社區人身心靈健康；鶯歌區「和鄰照顧諮詢Bar」整合居家照護團隊，提供諮詢服務、照顧者的手作點心，和培訓長者咖啡店。

衛生局長陳潤秋表示，每一家巷弄長照站各有特色，是讓老人家減緩失能、復能；照顧者得以喘息、心情傾瀉的地方。個案管理師提供長照諮詢、連接資源、規劃照顧專案，專業人員到宅服務，交通接送、申請輔具等。

市長侯友宜表示，新北市65歲以上長者超過61萬人，預估有12萬餘人需長照服務、4萬多人失智，據點提供「一站式長照整合服務」，可說是社區長者的第二個家，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

長照 衛生局

延伸閱讀

新北長照有FU站 搖身成酒Bar、廚房

新北耶誕城13日點燈 節目交管防疫一次看

幫家庭照顧者喘息 南投犯保家屬到汽車旅館安心睡

蘇貞昌、陳時中道歉疫苗不夠 綠議員：侯友宜也要道歉

相關新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

自今年8月起，北市交通局將在塔城街與鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，發起「待轉大富翁」抗議活動。如今政策將再延長至明年7月底，台灣機車路權促進會為表不滿，宣布將於今（20日）傍晚6點至8點半再度發起「待轉大富翁」行動表達訴求；對此，北市公運處將於今日下午3點至晚上10點，管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，並自傍晚5點至8點配合調整公車路線，請用路民眾多加注意。

油壓機故障海上漏油已控制 工作船萬里漁港深夜求援

台北港籍一艘工作船昨天深夜求援進新北萬里漁港，岸巡人員發現船上2人沒有立即性危險，但疑因油壓機故障船體無法閉合，航行恐有...

過世婆婆曾跟到房間讓媳婦獨自在公園淚崩 她今成志工

55歲潘美玲曾照顧患有躁鬱症的婆婆長達6年，婆婆也出現「有人要害她」的想像，還會跟著她回房間，讓她壓力大到衝出門外獨自一...

疫情振興經濟！台中購物節APP獲資通界奧林匹克首獎

2020「台中購物節」APP長達43天居全台安卓旅遊類、政府機關類APP熱門下載第一名，日前更榮獲有資通訊科技界「奧林匹...

拒絕五股綠家園變社宅 民眾群起向營建署抗議

新北市五股德音休閒廣場原本是座廢棄營區，經在地民代爭取，打造為新北綠家園，但中央要規劃蓋社宅引發民眾抗議，立委林淑芬今在...

北市公車不夾人 防夾裝置明年5月底裝設完成

北市公車車門夾人並拖行事件時有所聞，台北市交通局上午宣布，目前已完成3015輛公車加裝車門防夾裝置，占大型公車的90%，...

五堵車站橋下民怨黑暗危險 台鐵提出照明改善方案

針對新北市汐止區五堵火車站每天搭車的乘客很多，但民眾反映晚間走出火車站鐵路橋下沿線照明昏暗，有一大段是有燈卻沒有開，市議...

新北長照有FU站 搖身成酒Bar、廚房

新北今成立4家長照有FU站，提供照顧者、被照顧者有喘息的空間，其中板橋銀光食堂有廚房成為重返職場的前哨站，鶯歌和鄰照顧諮...

力行、都達聯外產業道路 公總承諾設置崩塌監測系統

仁愛鄉投89線（力行產業道路）以及都達部落聯外道路投85線，每逢雨季造成多處土石坍方，造成居民聯外道路難行，行政院中部辦...

提醒讓位 北市「仁愛幹線 」28輛公車加裝讓座服務鈴

為服務年長者 、身心障礙者或身體不適的隱性需求者， 台北市交通局選定「仁愛幹線 」全線28輛公車加裝「讓座服務鈴」，按下...

北一女宿舍改建共享辦公室 柯文哲：將洽談第二間

北市政府社會局重新整修原北一女教師宿舍，並委託Impact Hub Taipei團體營運管理，提供NPO交流互動空間，並...

勇敢無懼充滿韌性 北市15位身心障礙勞工獲表揚

台北市勞工局今天舉辦身心障礙勞工表揚典禮，邀請15位優秀身心障礙勞工與雇主出席活動。首先由「小蝦米視障人聲樂團」開場，6...

熱門新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

議員爆台南自由車場館有超大波浪道路 市府：越野用途

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

桃園青埔郵局今開幕 滿足中壢大園郵政需求

重現防空火砲 北竿短坡山據點啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。