新北巷弄長照站開幕 家庭照顧者新手學習技巧

新北市4家巷弄長照站今天聯合開幕，提供長者復健、復能及社交服務；也整合家庭照顧者休憩、喘息及學習照顧技巧，不會因照顧家人而遠離職場，新手照顧者也可吸取前輩的技能。

巷弄長照站今天在板橋區聯合開幕，衛生局表示，銀光食堂今年7月已試營運並規劃開幕，盼資深家庭照顧者分享經驗與照顧技巧，但因這項家庭照顧者創新服務計畫承辦的長照科林姓女職員發生墜樓死亡事件延後至今，林女卻等不到所努力付出的成果。

新北市家庭照顧者關懷協會理事長陳穎叡表示，銀光食堂是專屬家庭照顧者的支持據點，以食堂的形式提供餐點及飲品，給家庭照顧者完善的心理支持與紓壓、喘息。

他說，藉彼此分享也可交流照顧技巧，家庭照顧者在家人離世後，因擁有照顧技能，透過據點提供媒介，可以照顧其他的長輩，維持職場勞動力。

今天聯合開幕的還有蘆洲區慈濟靜思書軒銀光咖啡館，提供書籍、咖啡與營養品，並導入銀髮動健康及體適能服務。

土城區「銀光冰果室」有古早味甜品並結合復能、護理照護專業，維護社區人身心靈健康；鶯歌區「和鄰照顧諮詢Bar」整合居家照護團隊，提供諮詢服務、照顧者的手作點心，和培訓長者咖啡店。

衛生局長陳潤秋表示，每一家巷弄長照站各有特色，是讓老人家減緩失能、復能；照顧者得以喘息、心情傾瀉的地方。個案管理師提供長照諮詢、連接資源、規劃照顧專案，專業人員到宅服務，交通接送、申請輔具等。

市長侯友宜表示，新北市65歲以上長者超過61萬人，預估有12萬餘人需長照服務、4萬多人失智，據點提供「一站式長照整合服務」，可說是社區長者的第二個家，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。