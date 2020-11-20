疫情振興經濟！台中購物節APP獲資通界奧林匹克首獎

2020「台中購物節」APP長達43天居全台安卓旅遊類、政府機關類APP熱門下載第一名，日前更榮獲有資通訊科技界「奧林匹克」之稱的「2020全球ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence Award）」首獎肯定，為台中數位科技服務再寫下嶄新里程碑。

台中市經濟發展局表示，「台中購物節」APP結合科技創造各項數位互動吸引消費，成功樹立政府攜手地方產業合作共好典範；世界資訊科技暨服務業聯盟成立於 1978年，會員來自全球五大洲超過85個國家的資訊與通信科技同業團體，是全球最大的ICT服務業組織，定期舉辦世界資訊科技大會（World Congress on IT, WCIT），被視為資通訊科技界的「奧林匹克盛會」。

經發局指出，2020全球ICT卓越獎今年提案眾多，全球提名角逐總數達129件，10月8日複審，昨天舉辦線上頒獎典禮，2020「台中購物節」APP以「永續城市特色商務解決方案」特色脫穎而出，勇奪「傑出COVID-19技術解決方案獎-地方與城市（COVID-19 Tech Solutions for Cities & Localities）」首獎。

經發局長張峯源表示，考量活動舉辦需要持續且有系統的推廣與宣傳，邀「資策會地方創生服務處」擔任平台顧問，並攜手「采威國際」及「中天電視」，共同將台中生活經濟資訊平台概念導入2020 「台中購物節」APP，獲得熱烈迴響；喜采威國際董事長蕭哲君以此能量獲「109年傑出資訊人才獎」殊榮。

今年因疫情因素，台中市提早部署購物節活動，線上線下雙軌並進，購物節官網加上電商平台，線上總瀏覽量突破8億；另APP下載數衝破34.4萬人次，更創造超過90.34億消費金額，在後疫情時代，透過平台各項數位內容互動與虛實行銷，成功吸引外縣市民眾到台中消費。