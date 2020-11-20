台北NPO聚落一週年 成非營利組織據點

台北市政府整修北一女教師宿舍，提供非營利組織進駐，轉變成台北NPO聚落，社會局今天舉辦進駐一週年活動。市長柯文哲說，會清點其他市有閒置場館，評估提供給NPO使用。

社會局與Impact Hub Taipei今天合辦台北NPO聚落一週年記者會，柯文哲、副市長黃珊珊、李登輝基金會副董事長李安妮等人出席。

社會局指出，位於重慶北路3段的北一女教師宿舍過去因較少使用，為協助非營利組織（NPO），規劃重新整修宿舍，提供給NPO當聚落，並由Impact HubTaipei團體營運管理，台北NPO聚落在去年7月間啟用，以低於市價租金，提供非營利組織和優質社會企業進駐。

社會局表示，至今年10月底，有20個非營利組織進駐，內部規劃社群廚房等公共活動空間，進駐NPO也參與超過180場次共學課程、工作坊等，為響應市府田園城市計畫，頂樓也打造綠屋頂友善種植空間。

柯文哲致詞時說，公私協力是台灣未來發展不可或缺的方法，像台北NPO聚落已滿一年，不僅是多個NPO辦公室，建物也得過獎，當時沒拆掉都更，是整修後再使用，更是老屋重生典範。

柯文哲表示，台北NPO聚落做得不錯，會清點市有閒置場館後，評估給更多NPO使用，此外，市府近期也推動整合衛生局、社會局相關設施的台北市福利健康地圖，希望透過此政策，了解相關數據，作為制定政策方向。