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拒絕五股綠家園變社宅 民眾群起向營建署抗議

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中央要在五股德音休閒廣場蓋社宅引發民眾抗議，立委林淑芬（左一）今舉辦座談會。記者江婉儀／攝影
中央要在五股德音休閒廣場蓋社宅引發民眾抗議，立委林淑芬（左一）今舉辦座談會。記者江婉儀／攝影

新北市五股德音休閒廣場原本是座廢棄營區，經在地民代爭取，打造為新北綠家園，但中央要規劃蓋社宅引發民眾抗議，立委林淑芬今在德音社區活動中心舉辦座談會蒐集民眾意見，「錯誤的政策比貪汙可怕！」有民眾質疑，據統計新北市平均每位市民可享1.6坪綠地，但德音里有5500多位居民，公園綠地僅2500坪，已嚴重不足，竟然還要拿來蓋社宅。

林淑芬今邀集內政部營建署、新北市議員賴秋媚、宋明宗、陳明義、五股區公所、德音里長洪正龍及當地里民舉辦座談會，蒐集地方意見。現場擠滿200多位民眾，向中央表達意見、拒絕拆除公園、抗議在當地蓋社宅。

當地民眾批評，德音公園使用率非常高，不論是平日或假日都有很多人在這裡運動、散步，若在公園建社宅，也等於將當地唯一的綠地拆掉，居民都非常反對，當地停車位本就不足，且當地鄰近國一與台65線，周邊也有3所學校，每到通勤時間都會塞車，蓋了社宅也會流入大量人口，只會增加當地負擔，質疑中央沒有全面性規劃，「只是為蓋社宅而蓋社宅」。

林淑芬指出，內政部要在德音里蓋600戶的社宅，但當地的交通瓶頸沒有解決，平時連會車進來都有困難，且五股當地的公設嚴重不足，當初才會向軍備局爭取該地的使用權，認為內政部選址同時要有替代方案，否則當地居民無法接受。

陳明義則提出，他支持保留公園，透過變更使用目的為公園用地，讓當地民眾擁有公園使用權，認為可以轉移社宅的容積率到新五路與成泰路之間，將現有的農業用地變更使用為住宅用地，他也會向城鄉局提案進行討論，保留德音公園也可建設地下停車場，解決當地停車需求，創造雙贏。

宋明宗說，過去這塊地荒廢無使用，他與里長將其美化為綠公園，但中央才說要蓋社宅，民眾才會群起抗議；賴秋媚表示，民眾不是拒絕蓋社宅，而是當地根本不適合。

內政部營建署城鄉發展分署長陳興隆表示，會蒐集民眾意見再慎重評估，至於議員提出轉移容積率的部分，還會再找找有無其他地區適合蓋社宅。

新北市城鄉局表示，中央推動社宅市府不會反對，但希望營建署能多參考民眾意見，至於是否要變更為公園用地，還是要看要看營建署的規劃需求，另外五股農業區變更涉及到區段徵收，這部分還要妥善評估，包括財務、時程及區徵公必性等面向。

當地民眾也在五股德音休閒廣場掛布條抗議蓋社宅。記者江婉儀／攝影
當地民眾也在五股德音休閒廣場掛布條抗議蓋社宅。記者江婉儀／攝影
中央要在五股德音休閒廣場蓋社宅引發民眾抗議，立委林淑芬今舉辦座談會。記者江婉儀／攝影
中央要在五股德音休閒廣場蓋社宅引發民眾抗議，立委林淑芬今舉辦座談會。記者江婉儀／攝影
當地民眾表示，五股德音休閒廣場是當地唯一綠地，使用率非常高。記者江婉儀／攝影
當地民眾表示，五股德音休閒廣場是當地唯一綠地，使用率非常高。記者江婉儀／攝影

內政部 林淑芬

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