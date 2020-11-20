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北市公車不夾人 防夾裝置明年5月底裝設完成

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市公車車門夾人並拖行事件時有所聞，台北市交通局上午宣布，目前已完成3015輛公車加裝車門防夾裝置，占公車數量九成。記者楊正海／攝影
北市公車車門夾人並拖行事件時有所聞，台北市交通局上午宣布，目前已完成3015輛公車加裝車門防夾裝置，占公車數量九成。記者楊正海／攝影

北市公車車門夾人並拖行事件時有所聞，台北市交通局上午宣布，目前已完成3015輛公車加裝車門防夾裝置，占大型公車的90%，以及1819輛公車加裝車門未關妥警示裝置，也要求業者，全市大型公車在明年5月底前，全面完成防夾裝置設置。

交通局指出，防夾裝置是在車門加裝氣壓防夾感應管，若車門夾到乘客會自動打開，或未關妥，警示音均會持續響起提醒駕駛員，以保障乘客上下車安全。

交通局指出，車門防夾裝置，裝一台約4000元，由業者出資，目前使用後減低夾人次數，去年車門夾傷人的次數，108年有74件，降至今年1到9月為32件，目前車輛陸續裝設中，夾傷人的件數下降。

另外，北市3568輛公車，共288條路線，每日載客量126萬人次，交通局分析，公車肇事前三大肇因，分別是未注意前方人車動態，占32%；變換車道不當約占18%；未保持行車安全距離約占10%。為減少肇事率，公車加裝ADAS（先進駕駛輔助系統），希望示警防範60%的有責事故。

公運處表示，自106年起開始將自用車上的ADAS中「前方碰撞預警」、「車道偏移警示」等設備試辦裝設在公車上，107年更增加試辦裝設視野死角（盲區）偵測之警示功能，目前已有70輛公車裝設。經108年進行成效評估後，109年起提供業者申請裝設補助，計有1024輛提出申請。

公運處長常華珍指出，ADAS一台約8 萬元，業者自付51%，政府補助49%，但非強制，業者是否全面換裝，須視車輛汰舊換新的時程。

北市公車的ADAS系統。記者楊正海／攝影
北市公車的ADAS系統。記者楊正海／攝影

公車 北市 車道

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