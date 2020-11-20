五堵車站橋下民怨黑暗危險 台鐵提出照明改善方案

針對新北市汐止區五堵火車站每天搭車的乘客很多，但民眾反映晚間走出火車站鐵路橋下沿線照明昏暗，有一大段是有燈卻沒有開，市議員張錦豪等昨天前往會勘，要求改善照明設備。台鐵局今天表示，因應居民通行需要，提出照明改善方案。

台鐵局表示，經查五堵橋下區域由資產開發中心的承包廠商作為機車停車場使用，依照契約規定，燈光照明設備由承租廠商建置及維護。

因應居民通行需要，提出照明改善方案，五堵車站橋下停車場除廠商建置照明外，橋下原設置大鹵素燈照明保持夜間開啟，增加停車場及週邊之照明。

另外，因橋下大鹵素燈建置在機車停車場正上方且在約二層樓高度，照度範圍亦不及外側人行道。另鹵素燈消耗電能巨大，不符合節能減碳，故研擬在街道兩旁柱體上加裝省電照明設備，取代現有大鹵素燈具，提供更明亮的照明及通行安全。五堵站體外側景觀燈線路故障，已委請廠商辦理修復。