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五堵車站橋下民怨黑暗危險 台鐵提出照明改善方案
針對新北市汐止區五堵火車站每天搭車的乘客很多，但民眾反映晚間走出火車站鐵路橋下沿線照明昏暗，有一大段是有燈卻沒有開，市議員張錦豪等昨天前往會勘，要求改善照明設備。台鐵局今天表示，因應居民通行需要，提出照明改善方案。
台鐵局表示，經查五堵橋下區域由資產開發中心的承包廠商作為機車停車場使用，依照契約規定，燈光照明設備由承租廠商建置及維護。
因應居民通行需要，提出照明改善方案，五堵車站橋下停車場除廠商建置照明外，橋下原設置大鹵素燈照明保持夜間開啟，增加停車場及週邊之照明。
另外，因橋下大鹵素燈建置在機車停車場正上方且在約二層樓高度，照度範圍亦不及外側人行道。另鹵素燈消耗電能巨大，不符合節能減碳，故研擬在街道兩旁柱體上加裝省電照明設備，取代現有大鹵素燈具，提供更明亮的照明及通行安全。五堵站體外側景觀燈線路故障，已委請廠商辦理修復。
市議員張錦豪說，五堵火車站體下方空間，晚上民眾經過時很害怕，尤其有一些死角，要求台鐵要加裝照明設備，尤其民眾反映有一些燈根本沒有開，晚上不開令人不解，台鐵為安全考量，應改善照明提供安全的進出空間，讓婦女、學生上下班、上下學都能安全，不要讓歹徒有可趁之機。
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