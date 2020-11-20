北市取消鄭州路塔城街口直接左轉 機車族再抗議

台北市政府取消鄭州路、塔城街口的機車可直接左轉，引發機車族不滿，今天將再辦「待轉大富翁」行動，警方表示，除規劃交通疏導外，將與其他單位配合，嚴加取締相關違規。

台北市警察局大同分局指出，因應台灣機車路權促進會晚間6時在鄭州路、塔城街口的「待轉大富翁」行動，除派員加強交通疏導外，也會要求保持路口淨空。

警方表示，活動是透過繞行待轉區表達訴求，但因非屬正當行駛，呼籲駕駛配合現場員警疏導，若不服從，可依道路交通管理處罰條例等規定舉發，並與環保局、監理單位在場聯合稽查，除檢測噪音及改裝車外，也會嚴正取締影響交通違規行為。

警方指出，有民眾申請在鄭州路口附近人行道辦「爭取機車路權」集會，活動已核准，呼籲不要有妨害公務行為，若故意集結車道妨害安全，一定強制執法。

台北市公共運輸處表示，今天下午3時至晚間10時止，管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，取消停靠「捷運北門站」（往南）站位；下午5時至晚間8時，有17路市區公車調整行駛動線、7條國道客運取消停靠部分公車站，相關資訊可至首頁查詢。

台灣機車路權促進會指出，北市府交通管制工程處未回覆維護白牌機車用路人依交通規則正確直接左轉權利訴求，今天再次提出「待轉大富翁」行動，直到交通處有正面回覆。

台灣機車路權促進會為表達北市府取消鄭州路、塔城街口的機車可直接左轉，8月7日晚間曾赴現場表達訴求，多輛機車不停在路口繞行，引發交通混亂。