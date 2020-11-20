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新北長照有FU站 搖身成酒Bar、廚房

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北今成立4家長照有FU站，提供照顧者、被照顧者有喘息的空間，其中板橋銀光食堂有廚房成為重返職場的前哨站。記者王敏旭／攝影
新北今成立4家長照有FU站，提供照顧者、被照顧者有喘息的空間，其中板橋銀光食堂有廚房成為重返職場的前哨站。記者王敏旭／攝影

新北今成立4家長照有FU站，提供照顧者、被照顧者有喘息的空間，其中板橋銀光食堂有廚房成為重返職場的前哨站，鶯歌和鄰照顧諮詢Bar，提供咖啡、酒精飲品，吸引男性照顧、配照顧者進入據點獲得喘息。新北市長侯友宜指出，預計2022年新北將有16家長照有FU站。

長照有FU站提供被照顧者復健、復能與各種社交活動，也讓照顧者有休憩、喘息及學習照顧技巧的一站式長照整合服務，目前新北有12家長照有FU站，讓有長照需求、照顧問題都可以進入尋求協助。

侯友宜說，9年前他擔任新北副市長時65歲以上約有34萬人，現在已超過61萬多人，且平均每個月增加3000人，目前預估這些長輩有超過12萬人需要長照服務、4萬人失智，社區必須提供長輩養老的地方。

板橋銀光食堂的負責人、新北家庭照顧者關懷協會理事長陳穎叡說，照顧者除了照顧壓力外，還有生涯課題，當結束照顧工作後會不知道何去何從，因此運用本來照顧經驗，開發未來工作機會，才有食堂的概念。

新北衛生局專委陳玉澤指出，由於照顧者脫離職場、人群有短時間，板橋銀光食堂可成為照顧者重返的前哨站，在廚房內可重溫工作環境外，也能有些許薪資，若真的對餐飲有興趣，可媒合勞工局職訓的課程。

鶯歌和鄰照顧諮詢Bar的主任邱青萸說，不論是照顧者、被照顧者都鮮少有男性願意到站點，透過咖啡、酒精飲品「Bar」的噱頭來吸引，目前每5名就有1名男性會來，不過酒精飲品都有控管，都是少量提供、氣氛為主。

新北今成立4家長照有FU站，提供照顧者、被照顧者有喘息的空間。記者王敏旭／攝影
新北今成立4家長照有FU站，提供照顧者、被照顧者有喘息的空間。記者王敏旭／攝影

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