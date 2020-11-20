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力行、都達聯外產業道路 公總承諾設置崩塌監測系統
仁愛鄉投89線（力行產業道路）以及都達部落聯外道路投85線，每逢雨季造成多處土石坍方，造成居民聯外道路難行，行政院中部辦公室會同公路總局會勘後，承諾將編列3年3900多萬元設置投89線八大崩塌區及重點區域設置監測系統。
投89線及投85線不但被稱為「被遺忘的道路」，歷年來僅有斷斷續續的補強，導致人車通行品質參差不齊，行政院中辦執行長蔡培慧前往會勘，特別是正在施工的力行產業道路46至49公里危險瓶頸路段，以及25公里處是八大崩塌地之一， 地質不穩定，有必要設置監測系統，同時加強邊坡防護。
蔡培慧說，投89線雖是鄉道，但每年花在搶修與復建的經費非常高，因此多次請公路總局協助地方修繕補助，強調促成公路總局編列3年3900多萬元設置投89線八大崩塌區及重點區域，未來將陸續在八個崩塌地設置崩塌檢測系統，利用智慧防災，讓現代科技提升國土環境及民眾居家生活的安全。
公路總局第二養工處表示，邊坡監測系統透過無線傳輸至雲端，做成數據資料庫的長期累積，更重要的是可透過科技的管理來防災減災，包括邊坡管理、應變機制、地貌分析等等，公路總局將配合南投縣府來施作，解決路面年久失修及欠缺相關的安全措施。
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