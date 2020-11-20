提醒讓位 北市「仁愛幹線 」28輛公車加裝讓座服務鈴

為服務年長者 、身心障礙者或身體不適的隱性需求者， 台北市交通局選定「仁愛幹線 」全線28輛公車加裝「讓座服務鈴」，按下後車內會播報語音提醒優先席的乘客讓座，先選擇行經4間醫院的仁愛幹線公車測試，即日啟用。交通局表示，若測試效果不錯，就會擴大試辦。

交通局挑選行經台大、國泰、聯醫仁愛院區、和平院區的仁愛幹線公車，今天開始啟用公車讓座服務鈴，有需求的民眾上車按下讓座鈴，車內就會自動廣播「親愛的乘客您好，請讓座給有需要人，謝謝您的配合。」

公運處表示，仁愛幹線公車全線28輛車先裝設讓座服務鈴，當民眾有座位需要但又不好意思開口時，可透過按壓服務鈴方式，由自動語音播報宣導讓座，如此不但可避免尷尬，同時也打造更友善的服務。

該系統僅有提醒作用，民眾願不願意讓座有待觀察，一位張姓民眾說，若坐在優先席(博愛座)或一般席位，頻頻聽到請讓座、謝謝配合，還是會有壓力，可能無法小憩閉目養神。另楊姓民眾表示，市府立意良善，有人坐優先席低頭滑手機，不知他人有座位需求。

公運處長常華珍表示，目前是試辦乘客反應，但不是強制，因為坐著的乘客也有需求，推動是讓座鈴也是要建立公車禮貌新運動。先從仁愛幹線測試，若反映不錯再擴大實施。