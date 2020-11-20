北一女宿舍改建共享辦公室 柯文哲：將洽談第二間

北市政府社會局重新整修原北一女教師宿舍，並委託Impact Hub Taipei團體營運管理，提供NPO交流互動空間，並活化市有閒置場館，共有20個單位進駐，其中還有美國共和黨國際事務協會進駐。市長柯文哲今表示，原本此宿舍破破爛爛，經過重整之後改為聚落共享辦公室，未來會再繼續洽談其它宿舍。

台北NPO聚落去年7月8日正式啟用，以低於市價租金，提供非營利組織和社會企業優質的辦公環境，由於疫情考量，延至今年11月20日舉辦1周年慶記者會。

為了匯集非營利組織（NPO）的能量，自柯文哲上任後，主張「開放政府、全民參與」政策理念，推動i-Voting等新制，也密切與民間團體合作，希望公私合力推動市政，也允諾協助非營利組織尋覓合適場地作為據點，匯集NPO能量。

柯文哲表示，台北NPO聚落的落成，是政府與非營利組織合力推動市政的契機，讓資源與能量在聚落內不斷被運用，也倚靠各組織的腦力激盪，迸出更有創意的想法，提供政府更多元的施政建議，如今，台北NPO聚落滿周歲，市府將支持NPO聚落，營造更多的公民對話空間，打造非營利組織有更大的影響力。

柯文哲表示，聚落已有20個非營利組織進駐，打破傳統辦公室空間思維，規畫了社群廚房、聚落天頂等公共活動空間，讓進駐NPO參與超過180場次的共學課程、專題演講、工作坊等活動。另外，響應市府田園城市，聚落天台頂樓，也打造城市綠屋頂的友善種植空間。

Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築表示，台北NPO聚落期許發揮營更大的影響力，營運團隊更與社區、公益夥伴合作規劃多元活動，不只做到公私協力的精神，更把人民帶到台北NPO聚落的場域，以全新的4P「Public、Private、Partnership、People」概念模式，豐富公私協力的內涵。