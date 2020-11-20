勇敢無懼充滿韌性 北市15位身心障礙勞工獲表揚

台北市勞工局今天舉辦身心障礙勞工表揚典禮，邀請15位優秀身心障礙勞工與雇主出席活動。首先由「小蝦米視障人聲樂團」開場，6位視障者表演2首Acapella歌曲一展長才，最後由台北市副秘書長林育鴻頒發獎狀，肯定身心障礙勞工的職場表現以及雇主的支持。

林育鴻致詞時表示，他看了每位身心障礙勞工的英雄故事，每看一則內心都非常激動，讓他非常感動。林期許社會大眾能夠跨越對障礙者的刻板印象，企業與公部門都能成為身心障礙者的助力，讓他們在職場發揮所長。

勞動局長陳信瑜說，今天願意出席授獎典禮的身心障礙勞工都有重大意義，在就業市場不容易的情況下，還要和一般人競爭，陳信瑜也感謝企業願意雇用身心障礙朋友，伸手協助，讓大家知道其實身心障礙者和大家一樣。

陳信瑜表示，身心障礙朋友每天努力一點，每天就進步一點，要撐起台北市運作，必須靠每個人在自己的崗位努力工作，才能讓城市穩健無礙的發展下去，每個人都是穩定城市的力量來源，只要雇主提供安心友善的職場環境，每位身障勞工都有機會一展長才，成為自己及他人的英雄。