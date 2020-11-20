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台中綠捷警示音小 車門與月台門關閉亂 議員促改善
台中捷運綠線上路第5天，但議員林德宇試乘發現仍有諸多問題，他指月台門應比捷運車門優先關閉，避免有人誤闖被受傷，且提醒鳥鳴聲響太小，在高架月台被環境音干擾根本聽不到。台中市長盧秀燕說，昨天剛發現類似問題，正在檢討改善中。
盧秀燕指出，試營運就在是進行壓力測試，要找出問題不斷滾動檢討改善；有關車門部分會立即改變，先關月台門再關車門；另因周遭居民憂心噪音干擾，捷運關門提醒聲不敢開大，可依時段調整在夜間關小，平時尖峰時期再開大。
林德宇拿出台北捷運營運現況與台中比較，表示以鳥鳴警示器部分，北捷在即將關閉前發出警示，乘客聽到聲音可選擇趕快衝進去，或等下一班，但台中卻在列車都已啟動，警示音還在響，讓乘客搞不清楚。
另相關警示音也太小聲，他在豐樂公園站搭乘，在環境音干擾下根本聽不清楚；台中很多捷運月台都是高架，風聲、人聲吵雜乘客恐聽不到警示，相當危險。每個車站開關門時間也要注意，應與台北一樣，先關月台門再關捷運車門，相關sop要注意。
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