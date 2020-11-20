新北市鶯歌區里里都有銀髮俱樂部 侯友宜陪長者共餐

新北市長侯友宜今天到鶯歌西鶯里為長者慶生、打菜並共餐，市議員蘇泓欽、民政局長柯慶忠等人陪同。他說，新北老年人口已經突破61萬，市府會持續推動新北動健康，期盼能以運動取代醫療。

侯友宜說，新北市十分重視長者，市府也持續倡導高齡友善環境，推動在地就養、在地樂活，如今鶯歌已達成里里皆有銀髮俱樂部目標，共餐據點23處，也有社區整合型長照服務，透過共餐互動、分享生活，以快樂的心情用餐有助食欲，比在家吃飯配電視更提香，也提醒長者們注意防疫。

里長蘇炳輝說，西鶯里自籌經費，每月定期辦1次銀髮族共餐，今年已第4年，除有善心捐款，也透過資源回收收入及志工自製自銷的黃金泡菜與普洱茶葉蛋來豐富共餐菜色，他協同里內志工供應八菜一湯、甜點還有新鮮水果，希望讓長者吃得健康豐富。