快訊

墾丁鐘乳石洞疑被整個鋸斷竊走 相關單位展開追查

富二代開老爸的近億元超跑兜風 失控撞成廢鐵父氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市鶯歌區里里都有銀髮俱樂部 侯友宜陪長者共餐

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜為長者打菜。圖／民政局提供
新北市長侯友宜為長者打菜。圖／民政局提供

新北市長侯友宜今天到鶯歌西鶯里為長者慶生、打菜並共餐，市議員蘇泓欽、民政局長柯慶忠等人陪同。他說，新北老年人口已經突破61萬，市府會持續推動新北動健康，期盼能以運動取代醫療。

侯友宜說，新北市十分重視長者，市府也持續倡導高齡友善環境，推動在地就養、在地樂活，如今鶯歌已達成里里皆有銀髮俱樂部目標，共餐據點23處，也有社區整合型長照服務，透過共餐互動、分享生活，以快樂的心情用餐有助食欲，比在家吃飯配電視更提香，也提醒長者們注意防疫。

里長蘇炳輝說，西鶯里自籌經費，每月定期辦1次銀髮族共餐，今年已第4年，除有善心捐款，也透過資源回收收入及志工自製自銷的黃金泡菜與普洱茶葉蛋來豐富共餐菜色，他協同里內志工供應八菜一湯、甜點還有新鮮水果，希望讓長者吃得健康豐富。

柯慶忠表示，蘇炳輝已連任2屆，服務有目共睹，不僅常和民代及社團協助活動，也致力里內環境維護，前年和去年都獲五星級里環境認證。

新北市長侯友宜（左三）和長者共餐。圖／民政局提供
新北市長侯友宜（左三）和長者共餐。圖／民政局提供
新北市長侯友宜為長者打菜。圖／民政局提供
新北市長侯友宜為長者打菜。圖／民政局提供
新北市長侯友宜（中）為長者慶生。圖／民政局提供
新北市長侯友宜（中）為長者慶生。圖／民政局提供

侯友宜 老年人口

延伸閱讀

【重磅快評】一場秋鬥的政治精算 柯文哲被虧剛好而已

挺朱立倫選黨主席？ 侯友宜：你要問他啊

1122秋鬥大遊行 侯友宜首表態：我會去

新北市施工不慎造成國道大塞車 侯友宜：工安要擺第一

相關新聞

下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

自今年8月起，北市交通局將在塔城街與鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，發起「待轉大富翁」抗議活動。如今政策將再延長至明年7月底，台灣機車路權促進會為表不滿，宣布將於今（20日）傍晚6點至8點半再度發起「待轉大富翁」行動表達訴求；對此，北市公運處將於今日下午3點至晚上10點，管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，並自傍晚5點至8點配合調整公車路線，請用路民眾多加注意。

油壓機故障海上漏油已控制 工作船萬里漁港深夜求援

台北港籍一艘工作船昨天深夜求援進新北萬里漁港，岸巡人員發現船上2人沒有立即性危險，但疑因油壓機故障船體無法閉合，航行恐有...

北一女宿舍改建共享辦公室 柯文哲：將洽談第二間

北市政府社會局重新整修原北一女教師宿舍，並委託Impact Hub Taipei團體營運管理，提供NPO交流互動空間，並...

勇敢無懼充滿韌性 北市15位身心障礙勞工獲表揚

台北市勞工局今天舉辦身心障礙勞工表揚典禮，邀請15位優秀身心障礙勞工與雇主出席活動。首先由「小蝦米視障人聲樂團」開場，6...

歌手江明娟長年投身公益 今為創世板橋院植物人送暖

歌手江明娟長年投身公益，得知今年「寒士吃飽」愛心運動受疫情影響，募款不順，到創世板橋院擔任活動愛心大使，在年終歲末為弱勢...

台中綠捷警示音小 車門與月台門關閉亂 議員促改善

台中捷運綠線上路第5天，但議員林德宇試乘發現仍有諸多問題，他指月台門應比捷運車門優先關閉，避免有人誤闖被受傷，且提醒鳥鳴...

新北市鶯歌區里里都有銀髮俱樂部 侯友宜陪長者共餐

新北市長侯友宜今天到鶯歌西鶯里為長者慶生、打菜並共餐，市議員蘇泓欽、民政局長柯慶忠等人陪同。他說，新北老年人口已經突破6...

電商平台竟出現違法獸鋏 新北發函要求加強把關

農委會今年3月起公告禁止使用山豬吊作為捕捉動物工具，不料，新北市動保處在各大電商平台竟發現有6個業者公開販售獸鋏，動保處...

北市推高齡友善公廁 加裝求救鈴

北市目前有7600多處公有及民間公廁，因應高齡化，環保局昨在「世界廁所日」宣示推動「高齡友善公廁」。環局表示，目前北市5...

鄭州塔城街口 機車族今「待轉大富翁」

北市交通局今年8月起在塔城街與鄭州路口實施機車兩段式左轉，引爆機車族不滿，發起「待轉大富翁」抗議活動。交通局昨表示，試行...

北市跨年前期 信義區變奇幻國境

新北市歡樂耶誕城於上周開城登場，北市不讓新北專美於前，今年除了跨年晚會，也推出跨年前期活動「尬場」，本月28日開跑，一路...

新北鐵道馬 變裝組優勝住Villa

受新冠肺炎疫情影響，雙溪貢寮區的鐵道馬拉松接力賽從今年4月延至12月6日，這項賽事被稱為「全台笑聲最大的路跑賽事」，變裝...

熱門新聞

超大鍵盤從天而降！阿里山下小溪一夕爆紅網熱議

台南新祕境！ 官田舊營區1300棵樹全保留 農曆年啟用

台中9家店遭惡意棄單損失逾5萬 訂餐人：帳號被盜了

農會存款破億！西螺農民藏隱形富豪 網友提2因素諷天龍人

機車族抗議2段左轉 鄭州塔城路口明上演「待轉大富翁」

桃園青埔郵局今開幕 滿足中壢大園郵政需求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。