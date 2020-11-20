下班注意！北市機車族傍晚再玩「待轉大富翁」 交管、公車資訊一次看

自今年8月起，北市交通局將在塔城街與鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，發起「待轉大富翁」抗議活動。如今政策將再延長至明年7月底，台灣機車路權促進會為表不滿，宣布將於今（20日）傍晚6點至8點半再度發起「待轉大富翁」行動表達訴求；對此，北市公運處將於今日下午3點至晚上10點，管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，並自傍晚5點至8點配合調整公車路線，請用路民眾多加注意。

台灣機車路權促進會將動員機車族於今日傍晚6點至8點半於該街口不斷待轉，恐會嚴重影響交通。為因應抗議活動，北市公運處表示，將於今日下午3點至晚上10點，管制塔城街（鄭州路至忠孝西路）北往南外側1車道，並取消停靠「捷運北門站」（南向）站位。

管制路段：塔城街（鄭州路至忠孝西路）。圖擷自Google Map

除了開車上下班行經該路口的民眾外，搭乘公車的通勤族恐也會受到影響，因此多公車行駛路線也將在傍晚5點至8點改道或停止停靠部分站牌，以下為受影響公車路線：

9、12、206、250、302、304重慶、304承德、578、579、582、622、660、797、965、內科21、綠17、藍29等17條市區路線，及1820、1821、1825、1915、1916、1917及9102等7條國道客運，詳細變更路段及取消停靠站位資訊請查詢公運處公告資訊，而實際管制情形仍須依大同分局現場交管狀況為準。

另外，搭乘台北市聯營公車路線的民眾也可透過大台北公車網頁查詢，或直接查看智慧型站牌標示。