文總融合新舊文化 打造萬華大鬧熱嘉年華

文化總會結合「艋舺青山祭」策劃一場萬華大鬧熱ROAR NOW! BANGKAH嘉年華，將在地宗教文化以新方式表現，包括有音樂季、市集、散步導覽等各種活動。

今年艋舺青山祭擴大舉辦，不只有165年歷史的青山靈安尊王，也邀請台灣各大宮廟共襄盛舉，將會有北港媽、白沙屯媽祖及麥寮拱範宮開山媽祖、落鼻祖師，都將一起遶境。

文化總會副會長江春男、文化部政務次長彭俊亨、無黨籍立委林昶佐等人均現身參與記者會。彭俊亨表示，文化部重視無形文化資產，此次有音樂季結合地方公廟文化，是跨域創新的一種方式，「希望不同領域結合撞出新火花，也讓不同年齡層參與，透過音樂認識民間信仰」。

文總副會長江春男表示，推廣、創新及深耕台灣在地文化、宗教活動是文總近幾年最重要的事，2017年就曾舉辦「Hello，Miss Lin跨界女神」展覽。他對於首度參與在艋舺青山王宮千秋聖誕祭典表示榮幸，希望為擴大在地文化盡一份心力。

林昶佐認為，「萬華大鬧熱」活動能夠舉辦，也是讓全世界看見台灣防疫成功的一次機會。他說：「這些慶典在亞洲都是非常重要的，台灣可以辦這麼盛大，除了展現防疫成功，也能展現我們的團結。」

「萬華大鬧熱」城市導覽系列活動以祭典現場、祭典與在地、萬華產業人文為主題，將以導覽跟講座等形式，讓更多人認識在地民俗及產業文化；音樂祭以城市新聲響為策展主軸，將有歌手鄭宜農、桑布伊、樂團血肉果汁機、美秀集團等音樂人同歡。