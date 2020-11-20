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電商平台竟出現違法獸鋏 新北發函要求加強把關

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
有賣家在電商平台販賣獸鋏。圖／民眾提供
有賣家在電商平台販賣獸鋏。圖／民眾提供

農委會今年3月起公告禁止使用山豬吊作為捕捉動物工具，不料，新北市動保處在各大電商平台竟發現有6個業者公開販售獸鋏，動保處表示，因店家所在地皆在外縣市，已發文給電商平台提供資料，後續將移交給各縣市進行裁罰。

動保處表示，今年4月在新店區與保安大隊保七總隊共同偵破違法獵捕案件，起出大量11組捕獸鋏、47組山豬吊及一批半成品獵具並現場沒入，為歷年來查獲最多數量紀錄。同時也持續向五金行業者及大型電商平台宣導禁止販賣、製造及陳列山豬吊等獵具，如有發現應立即下架。動保處也已函文請露天、蝦皮、PChome、樂天及尚青等電商平台業者應把關商品，將農委會公禁止販售獸鋏及山豬吊商品列為禁止上架販賣商品，業者如發現有違規行為應立即下架。

獸鋏及山豬吊捕捉動物常造成動物難以挽回的嚴重傷害，往往面臨截肢命運，若未及時搶救，更可能造成動物誤觸受傷或死亡。如接獲民眾通報獸鋏捕獲動物救援案件，皆會立即派員至現場進行救援及巡查附近山區，將受傷動物帶回毛寶貝醫療中心由專業獸醫師進行救援。

動保處呼籲，依動物保護法第14-1條規定任何人禁止使用獸鋏與山豬吊，第14-2條亦明訂不可陳列販售，若查獲屬實，最高得處7萬5000元高額罰鍰；造成動物重傷、死亡者，將依法移送，最高得處2年以下有期徒刑。

動保處說，這種具有強烈破壞力的陷阱，不僅造成動物嚴重傷害，不知情的民眾更可能不慎誤觸陷阱，造成不可挽回的傷害。動保處除強力宣導擴大稽查之外，也提供檢舉獎金鼓勵民眾通報違規販賣、使用獸鋏或山豬吊案件，提醒民眾勿使用、販賣獸鋏及山豬吊，以免觸法。

動保人員前往五金行查核。圖／新北市動保處提供
動保人員前往五金行查核。圖／新北市動保處提供

電商 獸醫師

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