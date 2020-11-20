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油壓機故障海上漏油已控制 工作船萬里漁港深夜求援
台北港籍一艘工作船昨天深夜求援進新北萬里漁港，岸巡人員發現船上2人沒有立即性危險，但疑因油壓機故障船體無法閉合，航行恐有危安顧慮，船體有漏油，緊急拉設攔油索及投放吸油棉，新北市政府環保局、農業局及萬里區漁 會到場協助，目前油汙已獲得控制。
海巡署第二巡防區指揮部昨晚11時，接獲海巡署北部分署第二岸巡隊通報，一艘台北港籍「坤0」號工作船疑似因機械故障，申請緊急進入新北市萬里漁港停泊實施故障排除，海巡人員隨即上前安檢及了解故障情形。
經查，這艘船昨天下午3時自台北商港出港，航經萬里海域時，疑似因油壓機故障船體無法閉合，航行恐有危安顧慮，船長緊急進入萬里漁港求助。
海巡人員上前查看，發現船體漏油在海面上，隨即調派人員拉設攔油索及投放吸油棉，新北市保護局、漁業及漁港事業管理處及萬里區漁會協助處理，油汙目前已獲得控制，沒有再持續擴散。
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